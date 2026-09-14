ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde yer alan Spring Street metro istasyonunda pazar günü sabaha karşı saat 03.15 sıralarında bir kadın ve erkek, kendilerini tren raylarının üzerine bıraktı.

New Jersey eyaletinin Sayreville beldesinden 24 yaşındaki bir erkek ile New York eyaletinin Dayton beldesinden 24 yaşındaki bir kadın, metro raylarında oturdu.

Rayların üzerinde birbirlerine bakarak trenin gelmesini bekleyen ikili, güney yönünde ilerleyen 4 numaralı trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Dehşet anları, kameralara yansıdı. İkilinin raylarda bekleme sebebi henüz bilinimiyor.

OLAYIN SEBEBİ NE?

Polis kaynakları ve The Daily Source tarafından yayınlanan kamera kayıtları, gizemli ölümün henüz çözülemediğini vurguladı.

Olayı inceleyen kaynaklar, kişilerin raylara itildiğine veya düştüğüne dair herhangi bir emare bulunmadığını belirtti.

Olayın ardından istasyonun seferlere kapatıldığı ve bir cenazenin peronda örtülmüş halde bulunduğu aktarıldı.