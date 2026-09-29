Gri toprak, konik kraterler ve yerden sürekli yükselen çamur kabarcıkları, Dünya'dan çok Mars yüzeyini andırıyor. Bu sıra dışı manzara, Azerbaycan'da, başkent Bakü'nün yakınlarında yer alıyor. Bölge, dünyanın en dikkat çekici çamur volkanlarının bulunduğu alanlardan biri olarak öne çıkıyor ve adeta başka bir gezegenden alınmış bir manzarayı andırıyor.

Azerbaycan, sahip olduğu çok sayıdaki çamur volkanıyla dünyada öne çıkan ülkelerden biri. Bu volkanların yüksek yoğunluğu, ülkenin en karakteristik doğal özelliklerinden birini oluşturuyor. Bitki örtüsünün son derece seyrek olduğu gri ve çorak arazi, ziyaretçilere kısa sürede başka bir gezegendeymiş hissi veriyor.

Çamur volkanları, modern Bakü'nün yanı sıra Azerbaycan'ın daha az bilinen doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginler için de ilgi çekici bir rota oluşturuyor.

Çamur volkanlarının bulunduğu bölgenin yakınlarında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gobustan Kaya Sanatı Kültürel Peyzajı bulunuyor. Aynı zamanda önemli bir arkeolojik alan olan Gobustan, özellikle binlerce yıl öncesine uzanan kaya oymalarıyla tanınıyor.

Kayalara işlenen bu figürler, bölgede yaşamış insanların günlük hayatına dair önemli izler taşıyor. İnsan ve hayvan figürlerinin yanı sıra av sahneleri ve dönemin yaşam biçimini yansıtan çeşitli tasvirler, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan birer belge niteliği taşıyor.

Azerbaycan'ın bu bölgesini ziyaret etmek, birbirinden oldukça farklı iki deneyimi bir arada yaşama fırsatı sunuyor. Bir tarafta antik insanların izlerini taşıyan kaya oymaları, diğer tarafta ise neredeyse başka bir dünyaya aitmiş gibi görünen çamur volkanları bulunuyor.

Modern ve hareketli Bakü ile çevresindeki sert, çorak ve sıra dışı manzara arasındaki güçlü karşıtlık da bölgeyi ziyaretçiler açısından daha ilgi çekici hale getiriyor. Gobustan'ın tarih öncesi mirası ile çamur volkanlarının sıra dışı görünümü, Azerbaycan'ın bu bölümünü keşfedilmeye değer rotalardan biri haline getiriyor.