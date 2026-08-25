ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, Salı sabahı Letonya'dan gerçekleştirdiği ve nedeni açıklanmayan bir uçuşun ardından Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD hava kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağı 17 yıl sonra ilk kez Rusya'ya iniş yaptı. Ziyaretin başkent Moskova'ya yapılması daha da dikkat topladı.

Washington'ın Rusya ile yeni bir diplomatik temas hazırlığında olup olmadığına dair spekülasyonları tetikleyen uçuşun amacı ve uçaktaki yolcu veya kargo bilgisi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Açık kaynaklı uçuş takip verilerine göre, RCH4555 çağrı koduyla hareket eden 07-7181 tescilli ve AE20C2 Mode-S kodlu uçak, Moskova saatiyle 08:50 civarında Riga'dan havalandı ve 10:00'dan kısa bir süre sonra Vnukovo'ya ulaştı.

UÇAKTA KİM VAR?

Rus medyasında yer alan haberlerde, uçağın Washington dışındaki Andrews Ortak Hava Üssü'nden havalanarak 23 Ağustos'ta Riga'ya vardığı belirtildi.

Vnukovo ve Rusya havacılık makamları uçağın varışına ilişkin henüz bir gerekçe sunmadı.

Andrews Ortak Hava Üssü, ABD hükümeti ve üst düzey yetkililerin hava ulaşımındaki ana merkezlerden biri olması rotanın dikkat çekmesine neden oldu.

Stratejik nakliye uçağı olan C-17'nin varlığı uçakta üst düzey bir yetkilinin bulunduğu anlamına gelmese de bu tür uçakların resmi ziyaretler öncesinde personel, araç ve iletişim ekipmanı taşıyabildiği biliniyor.

Bazı askeri havacılık gözlemcileri, REACH görev numarasının ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

ZAMANLAMA KRİTİK

Söz konusu uçuşun zamanlaması, ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusundaki diplomasinin ivme kaybettiği bir döneme denk geldi.

Reuters'ın Pazartesi günkü haberine göre temaslar yavaşlarken, Washington'ın dikkatinin İran ile savaşa kayması nedeniyle müzakereler durma noktasına geldi.

Bu süreçte Almanya, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya sürece daha doğrudan dahil olması yönünde çağrıda bulundu.

Moskova tarafı ise ABD'nin yeni tekliflerini dinlemeye hazır olduğunu ifade etti.

Kremlin, başkanlık temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un muhtemel ziyaretine dair yeni bir gelişme bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan Reuters'ın Salı günkü haberinde, Ukrayna'nın ABD ve Avrupalı yetkililerle birlikte Moskova'ya sunulmak üzere yeni bir teklif hazırladığı aktarıldı.

Uzmanlara göre bu uçuş, üst düzey bir ABD heyetine verilen desteği, diplomatik yükün taşınmasını veya bir mahkumun naklini işaret ediyor olabilir.