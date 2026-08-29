Ukrayna yerel makamlarından alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Rusya'nın gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısı, Buça bölgesindeki bir depoda büyük bir yangına ve patlamalara yol açtı.

İlk patlama sonucu 27 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Olayın ardından 200'den fazla kişi gece saatlerinde güvenli bölgelere tahliye edildi.

Acil durum ve kurtarma ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

PATLAMA KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLDÜ

Kyiv Bölgesi Askeri Yönetimi Başkanı Tymur Tkachenko, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Myla köyüne yönelik saldırının ardından en az altı kişinin yaralandığını ve yaşamını yitirenlerin olduğunu bildirdi.

Tkachenko, "Saldırı büyük çaplı bir yangına neden oldu. Yangın özel konut binalarına da sıçradı. 5 ev ve bir yeme-içme tesisindeki yangınlar halihazırda söndürüldü" ifadelerini kullandı.

Yangına patlamaların da eşlik ettiğini belirten Tkachenko, ateş topunun kilometrelerce öteden görüldüğünü ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan ve olay yerinden çekildiği değerlendirilen görüntülerde ise gece gökyüzüne yükselen devasa bir patlama ve alev topu yer aldı.

SALDIRI MI, İHMALİ Mİ?

Saldırının ardından Ukrayna Başsavcılığı, depo saklanan silah ve mühimmatın bulunduğu koşullarında olası bir "ihmal" bulunup bulunmadığına ilişkin mahkeme öncesi soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle patlayıcı nesne ve malzemelerin işletme sahasındaki yerleşimi ve depolanmasının yasallığı, gerekli izin ve onayların varlığı ile ilgili kararları alan yetkililerin eylemleri denetlenecektir" denildi.Saldırılar ülkenin farklı noktalarında da can kaybı ve yaralanmalara neden oldu.

Cumartesi günü Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentine Rus İHA'sı ile düzenlenen saldırıda bir erkek hayatını kaybetti.

Aynı kentteki saldırıda 44 yaşındaki bir kişi de patlama ve göğsüne isabat eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı.

Yerel makamlar, Kiev'in Sviatoshynskyi bölgesindeki saldırıda ise iki kişinin yaralandığını bildirdi.