2026 FIFA Dünya Kupası'nda birbirinden ilginç hikayeler yazılmaya devam ediyor... 52 yıl önce katıldığı Dünya Kupası'nda gol dahi atamadan 0 çeken Demokratik Kongo Cumhuriyeti, turnuva tarihindeki ilk golünü attığı Portekiz'den 1 puanı da almayı başardı. 6'da Portekiz'in Joao Neves ile bulduğu gole 45+5'te Yoane Wissa'nın verdiği yanıt skoru belirledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tarihe geçen bu golü ülkelerinde büyük bir sevinç yaratırken, Dünya Kupası'nın en ilginç görüntülerinden birine de sahne oldu. Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Praça do Comercio'da (Ticaret Meydanı) bir avuç Kongolu, binlerce ev sahibi taraftarın önünde beraberlik golünü doyasıya kutladı. O görüntüler, kısa sürede dünyada gündem oldu.

YORUMLARIN ARDI ARKASI GELMEDİ

Oldukça az sayıdaki Demokratik Kongo taraftarlarının bu sevinci, birbirinden farklı yorumu da beraberinde getirdi. Bir kısmı şöyle:

- "Portekizliler de demokratikmiş demek ki, tepki göstermemişler."

- "Bunlar futbolun güzellikleri, oynayın bakayım..."

- "İnanılmaz... Türkiye'deki herhangi bir meydanda rakip taraftar, Türk taraftarlar arasında bu şekilde sevinse Türkler böyle sakin kalabilir mi?"

- "Lizbon sokakları bu sevdayla inliyorsa kimse kusura bakmasın ama diğerleri balondur... Futbolun romantizmi budur işte, saf hırs!"