Saksonya-Anhalt eyaletinin Weißenfels kentindeki 1. Sıhhiye Alayı'nda görev yapan bazı erkek askerlerin, kadın meslektaşlarıyla kimin daha fazla cinsel ilişkiye gireceği üzerine yarıştığı iddia edildi. Alman kamu yayıncısı ARD'nin aktardığı bilgilere göre, askeri yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

KADIN ASKERLER ÜZERİNDEN CİNSEL İLİŞKİ YARIŞMASI İDDİASI

İddialar arasında kadın askerlerin cinsel tacize maruz bırakılması, bazı kişilerin askeri hiyerarşideki konumlarını kullanarak kadın personel üzerinde baskı kurması ve istenmeyen fiziksel temaslarda bulunması da yer alıyor. Ancak söz konusu iddialar henüz kesinleşmiş değil.

MAĞDURLAR ARASINDA REŞİT OLMAYAN ASKER DE VAR

Olayla bağlantılı yaklaşık 12 mağdurun bulunduğu belirtilirken, bunlardan en az birinin olayların yaşandığı sırada 18 yaşından küçük olduğu öne sürüldü. Soruşturmanın yalnızca cinsel nitelikli davranışlarla sınırlı olmadığı; uyuşturucu kullanımı veya ticareti, tehdit ve şikâyetlerin engellenmesi iddialarının da incelendiği bildirildi.

10 ASKER HAKKINDA SORUŞTURMA

Alman ordusunun açıklamalarına göre, olayla bağlantılı 10 asker hakkında soruşturma yürütülüyor. Dokuz askerin kışlaya girişi yasaklanırken, yedi askere görev yapma ve üniforma giyme yasağı getirildi. Sekiz asker hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı, beş dosyanın ise sivil savcılığa iletildiği bildirildi.

Yetkililer, devam eden soruşturma nedeniyle olayın ayrıntılarına ilişkin sınırlı bilgi paylaşırken, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılacağını duyurdu.

"İDDİALAR DOĞRULANIRSA İĞRENÇ"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, şu aşamada bunların suçlamalardan ibaret olduğuna dikkat çekti. Pistorius, iddiaların doğrulanması halinde yaşananların “iğrenç” olacağını belirtti.

Sorumluların adalet önüne çıkarılması ve mağdurların daha iyi korunması için gereken adımların atılacağını vurgulayan Pistorius, her failin yakalanması ve hak ettiği cezayı alması için çalışacaklarını söyledi.

ALMAN ORDUSUNDA SIFIR TOLERANS MESAJI

Almanya Savunma Bakanlığı, cinsel nitelikli suistimallere karşı sıfır tolerans politikasının geçerli olduğunu bildirdi. Bakanlık, soruşturmanın kapsamlı biçimde yürütüldüğünü ve gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağını açıkladı.

Almanya Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Komiseri Henning Otte de iddiaların kapsamlı ve şeffaf biçimde araştırılması gerektiği yönündeki çağrılarla gündeme geldi. Soruşturmanın sonucunda sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında hukuki ve disiplin süreçlerinin işletilmesi bekleniyor.