Dünya genelinde düzenlenen saygın otomobil anketlerinin sonuçları, elektrikli araçların (EV) sektörü tamamen ele geçirdiğini ortaya koydu. New York Otomobil Fuarı'nda açıklanan "Dünya Yılın Otomobili" ödülünün sahibi BMW iX3 olurken, Avrupa ve bölgesel pazarlarda da elektrikli modeller podyumun ilk basamağını kimseye bırakmadı.

BMW'nin tamamen elektrikli yeni nesil platformu "Yeni Seri"nin (Neue Klasse) ilk ürünü olan iX3, ana şampiyonluk yarışında dev rakiplerini geride bıraktı.

iX3; Hyundai Palisade, Ioniq 9, Nissan Leaf ve Audi Q5 gibi iddialı modelleri saf dışı bıraktı.

Avrupa’da "Yılın Otomobili" seçilen Mercedes-Benz CLA, dünya genelindeki oylamada ilk üçe bile giremeyerek büyük bir sürprize imza attı.

BMW Yeni Seri Bölüm Başkanı Mike Reichelt, önümüzdeki yıl 40 yeni veya güncellenmiş modelin geleceğini ve tüm portföyün bu teknolojik devrimden faydalanacağını duyurdu.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCLİK ELEKTRİKLİ MODELLERE GİTTİ

2026 ödüllerinin en çarpıcı detayı, tüm alt kategorilerde birinciliğin elektrikli modellerine gitmesi oldu:

Dünya Lüks Otomobili: Lucid Gravity

Dünya Spor Otomobili: Hyundai Ioniq 6 N (BMW M2 CS ve Corvette E-Ray'i geride bırakarak)

Dünya Şehir Otomobili: Firefly

Dünya Tasarım Ödülü: Mazda 6e

"Dünya Yılın Otomobili" adayı olabilmek için araçların karşılaması gereken kriterler, pazarın gerçeklerini yansıtıyor.

Yıllık en az 10.000 adet üretim hacmi, lüks sınıfın altında bir fiyatlandırma ve en az iki farklı kıtada (Avrupa, ABD, Çin, Hindistan vb.) satışta olma şartı aranıyor.

Bu yılki 58 aday araç arasında, Skoda Superb gibi geleneksel modellerin yanı sıra, Avrupa pazarına agresif bir giriş yapan çok sayıda Çinli üreticinin modelleri de dikkat çekti.