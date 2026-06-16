A Milli Takımımızın Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçında herkes sahaya odaklanmışken, tribünlerde öyle bir şey yaşandı ki dünya basını resmen maçı bıraktı ona baktı. Kapkara teni, beyaz gözleri ve ürkütücü tarzıyla herkesin kanını donduran o gizemli taraftarın sırrı sonunda çözüldü.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sadece Türkiye'de değil, dünyada da deprem etkisi yarattı! İngiliz medya devi LADbible, bu gizemli adamı anında manşetlerine taşıdı. Siyaha boyadığı cildi, beyaz saçları ve kullandığı beyaz lenslerle tribünlerde odak noktası haline gelen kişinin, sosyal medyada "Udi Neco" lakabıyla tanınan Necdet Ölçerman olduğu öğrenildi.

YÜZÜNÜ BOYAMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Kamuoyunda merak uyandıran bu çarpıcı görünümün arkasında ise takım tutkusu yatıyor. Günlük hayatında standart bir görünüme sahip olan Ölçerman’ın, maç günleri büründüğü bu ekstrem siyah-beyaz tarzın, fanatiği olduğu Beşiktaş kulübünün renklerinden ilham aldığı belirtildi. Daha önce Euro 2024 tribünlerinde de benzer tarzıyla dikkat çeken taraftar, milli maçlarda da bu geleneğini sürdürüyor.

Söz konusu haberde, taraftarın görünümü korku filmi karakterlerine benzetilirken, editörler tarafından; "Avustralya yenilgisinin ardından tribünde bu şekilde bakan birini görmek, takım için kesinlikle büyük bir motivasyon (ve korku) kaynağı olurdu" yorumuna yer verildi.