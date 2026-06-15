A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçında tribünlere yansıyan görüntüler arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri, kapkara teni, bembeyaz saçları ve sakalıyla kameraların odaklandığı Türk taraftar oldu. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler, dünya basınında da geniş yer buldu.

Merak konusu olan taraftarın, sosyal medyada "Udi Neco" lakabıyla bilinen Necdet Ölçerman olduğu ortaya çıktı. Futbolseverlerin Euro 2024'ten de hatırladığı Ölçerman'ın günlük hayatında oldukça farklı bir görünüme sahip olduğu öğrenildi.

DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNE GİRDİ

İngiliz basınından LADbible, Avustralya karşılaşmasının ardından Necdet Ölçerman'ı haberleştirerek sıra dışı görünümüne dikkat çekti. Haberde, "Avustralya'ya yenildikten sonra tribünde size dik dik bakan bu adamı görmek, bir sonraki maç için kesinlikle büyük bir motivasyon ve korku kaynağı olurdu" ifadelerine yer verildi.

PEKİ NEDEN SİYAH-BEYAZ?

Görünümüyle hem şaşkınlık hem de hayranlık uyandıran Necdet Ölçerman'ın tercih ettiği siyah-beyaz renklerin nedeni ise koyu bir Beşiktaş taraftarı olması. Desteklediği takımın renklerini sıra dışı bir tarzla tribünlere taşıyan Ölçerman, futbol organizasyonlarında dikkat çeken taraftar figürlerinden biri haline geldi.