Nvidia CEO'su Jensen Huang’ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin yöneticisi Alice Huang yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından, çip devinde benzer bir üst düzey ilişki daha gün yüzüne çıktı.

The Wall Street Journal haberine göre Huang’ın uzun yıllar sağ kolu olarak görev yapan Nvidia Küresel Satış Başkanı Jay Puri, ağ donanımı üreticisi Super Micro Computer’ın kıdemli yöneticisi Cenly Chen ile şirketlerin Nvidia çiplerine erişim için yarıştığı dönemde birkaç yıl boyunca ilişki yaşadı.

Kayıtlar, 72 yaşındaki Puri ile 50 yaşındaki Chen’in bu yıl 7 Mart’ta Kaliforniya’nın Big Sur bölgesinde düzenlenen bir törenle evlendiğini gösterdi. Cenly Chen'in Çin istihbaratıyla ilişkisi ise meçhul.

ÖNDE GELEN RAKİBİ, AŞKI OLDU

Çin’deki Fudan Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ABD’deki telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinde çalışan Chen, 2008 yılında katıldığı San Jose merkezli Super Micro’da satış kademelerinde yükselerek büyümeden sorumlu üst yönetici pozisyonuna geldi.

İki şirketin çalışanlarına göre Chen, Super Micro CEO’sunun Nvidia ofislerine yaptığı ziyaretlere eşlik ederek müşteriler için çip tedariki konusunda baskı kurdu ve şirket içi satış toplantılarında Nvidia ile ilgili konularda başvurulacak temel isim olarak öne çıktı.

Kişisel hayatı hakkında yorum yapmaktan kaçınan Chen, özel yaşamının iş hayatını etkilemediğini savunarak gönderdiği e-postada, "Profesyonel kazanç elde etmek için hiçbir zaman kişisel ilişkilere güvenmek zorunda kalmadım" ifadelerini kullandı.

Nvidia ve temmuz ayında LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımla görevinden çekilerek kıdemli danışman rolüne geçtiğini duyuran Puri ise yorum yapmadı.

BU EVLİLİK MAHKEMELİK OLDU

İkilinin evliliğinden kısa süre sonra, 19 Mart’ta ABD Adalet Bakanlığı tarafından Super Micro’nun kurucu ortaklarından Yih-Shyan "Wally" Liaw, Tayvan merkezli bir satış yöneticisi ve üçüncü taraf bir aracı hakkında hazırlanan iddianame kamuoyuna açıklandı.

New York Güney Bölgesi federal savcıları tarafından hazırlanan ve şu an Ulusal İstihbarat Direktörü olan Jay Clayton’ın imzasını taşıyan iddianamede sanıklar, 2024 ve 2025 yıllarında Güneydoğu Asya’daki kimliği açıklanmayan bir şirket üzerinden yaklaşık 2,5 milyar dolarlık Super Micro sunucusu sipariş edip, yüksek teknolojili Nvidia çipleri içeren en az 510 milyon dolar değerindeki sunucuyu yasa dışı yollarla Çin’e yönlendirmekle suçlandı.

Soruşturma kapsamında FBI ajanlarının kısa süre önce Super Micro hakkında bilgi sahibi bir kişiyle görüşerek Chen dahil üst düzey yöneticiler hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Sanık olarak gösterilmeyen ve söz konusu planın mağduru olduğunu savunan Super Micro, yetkililerle iş birliği yaptığını ve suçlanan kişilerle ilişiğini kestiğini açıkladı.

İddianamede adı geçmeyen Chen ise federal kolluk kuvvetlerinin kendisiyle iletişime geçmediğini bildirdi.

İddianame sürecinde kurucu ortak Liaw suçlamaları reddederek mart ayında yönetim kurulundan istifa ederken, üçüncü taraf aracı savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında suçunu kabul etti; Tayvan’daki satış yöneticisi ise henüz mahkemeye çıkmadı.

Super Micro, ağustos ayında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yürüttüğü incelemede mevcut üst yönetim ekibinin bu yasa dışı yönlendirme planından haberdar olduğuna dair bir kanıta rastlanmadığını duyurdu.

TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Puri ve Chen’in ilişkisi, Chen’in Nvidia çiplerinin tedarikinde rol oynadığını öne süren bir hissedar davası ve şirketi Muddy Waters’ın yayımladığı araştırma raporuyla mercek altına alındı.

The Information’ın da daha önce haberleştirdiği ilişkiye dair konuşan Chen, Wall Street Journal’a gönderdiği e-postada, "Super Micro’nun müşterileriyle ilgilendim ve hangi çipleri satın alacaklarına müşteriler karar verdi. Çiplerin seçimi veya tedarikinde yer almadım" dedi.

Super Micro da yaptığı açıklamada, Chen’in Nvidia ile olan genel ilişkiyi veya Nvidia grafik işlemcilerinin tedarikini yönetmediğini, çip tahsisinin birden fazla departmanın dahil olduğu bir süreçle belirlendiğini vurguladı.

Mart ayındaki Nvidia yıllık konferansında iki şirket arasındaki yakın bağlara dikkat çeken Chen, bu etkinlikten birkaç hafta sonra Super Micro’dan ayrılarak Applied Digital bünyesinden ayrılan bulut hizmetleri şirketi ChronoScale’in CEO’su oldu.

Applied Digital CEO’su ve ChronoScale Yönetim Kurulu Başkanı Wes Cummins, Chen’in geçmişte bulut işinin kurulmasında Nvidia nezdinde girişimlerde bulunduğunu ve son derece yetkin bir yönetici olduğunu söyledi.

Kişisel ilişkinin çıkar çatışması görüntüsü yarattığını kabul eden Cummins, Super Micro’ya ayrıcalık tanındığına dair bir bilgisinin olmadığını, aksine Nvidia’nın çıkar çatışmalarını ciddiye alması nedeniyle ChronoScale ve Applied Digital’ın beyan edilen bu durum yüzünden Nvidia’nın bazı müşteri desteklerinden yararlanamadığını ifade etti.