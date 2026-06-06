2000'lerin başında her gencin hayali olan Swatch marka saatler için mayıs ayında alıcılar birbirine girdi. Tokya, Paris ve New York'ta açılışı yapılan yeni saatler için müşteriler kavga etti.

Polis müşterileri zor ayırırken dükkanlar etrafında bariyerler kuruldu. Kavgalar buna rağmen yer yer devam etti. Bu kavganın sebebi ise dev saat şirketinin karının yüzde 90 düşmesi.

The Financial Times'ın haberine göre İsviçre'nin bir sembolü haline gelen Swatch grubu saatleri artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Hayek ailesinin yönetiminde olan dev şirketin satış oranları neredeyse yarıya düştü.

Bu kriz sadece Swatch marka saatlerde değil, gruba bağlı lüks Omega, Longines ve Tissot saatlerinde de görüldü. Zira dev saat markası, Çin yapımı saatlerle baş edemez hale geldi.

Swatch'ın yatırımcıları ise öfkeden küplere bindi. Şirketin su götürmez yöneticileri olan milyarder Hayek ailesini kötü yönetimle suçlayan yatırımcılar, toplu dava açtı.

Vizyoner babasının Nicholas Hayek'in mirasını devam ettirmek için CEO koltuğuna oturan Nick Hayek'in ise yatırımcılar mesajı gayet net oldu: "İstiyorsanız paranızı alıp gidin."

HAYEK'LER YATIRIMCILARA KARŞI

Hayek ailesinin inadı, İsviçre halkı için bir dayanak haline geldi. İsviçre'de üretilen ve olabildiğince az yabancı üretim parça kullana Swatch, Hayek ailesiniin emriyle bu pozisyona geldi.

Swatch, bu şekilde hem İsviçre halkı için bir iş güvencesine hem de İsviçre'nin saat standartlarını belirleyen bir turnasol kağıdına dönüştü.

Ancak bu durum, yüksek maaliyetlerle karın dibe vurmasına sebep oldu. Yatırımcılar çeyrek raporlara bakarak yaşanan düşüşlerden dolayı Hayek'leri sorumlu tuttu.

Baba Nicholas Hayek ise bu durumu doğrudan saçma buluyor. Analistleri ve yatırımcıların düşüncelerini değersiz gören Hayek, "analistler ne diyorsa tersini yaparak milyarder oldum" dedi.

Çeyrek raporları doğrudan "dar görüşlü saçma bir alışkanlık" olarak adlandıran CEO Nick Hayek ise bir yıllık raporun değersizliğini vurgulamak için ancak büyüteçle okunabilecek bir şekilde dolaşıma soktu.

BABASI, OĞLUNU GÖLGEDE BIRAKTI

Gelgelelim Nicholas Hayek, başarılı bir şekilde tüketicilerin duygularını satışa dönüştürebiliyordu. Oğlu Nick ise bu konuda yetersiz kaldı.

Nick Hayek, yarıya düşen satışları gelecek yıl yeniden yüzde 110 oranında büyütebileceğini belirterek iyimser bir tablo çizdi.

Ancak Swatch'ın ağır kar kaybını gören yatırımcılar bu konuda iyimser değil. Küçük yatırımcıların açtığı dava, bu güvensizliğin altını çizdi.

Morgan Stanley ve LuxeConsult, Swatch’ın İsviçre saat pazarındaki toplam payının 2019’daki yüzde 26,4’ten geçen yıl yüzde 16,1’e düştüğünü tahmin etti.

Swatch, raporun “kapsamlı olgusal yanlışlıklar ve metodolojik tutarsızlıklar” içerdiğini belirtti. Ancak marka bazında gelir, kar veya pazar payı rakamlarını açıklayarak düzeltme yapmadı.

Swatch Grubu'nun 2013 yılında satın aldığı Harry Winston, şirketin büyümesine çok daha az katkı sağlamaya devam ediyor.

Birkaç yıl önce hisselerini satan bir Avrupalı kurumsal yatırımcı. “Maalesef, bence oğul babası kadar vizyoner değil" yorumunu yaptı.