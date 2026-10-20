Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılmayı sürdüren ölümcül Ebola türüne ilişkin risk seviyesinin halen çok yüksek olduğunu bildirdi. Yeni sağlık bölgelerine sıçrayan virüs, ülke sınırlarını aşarak komşu devletleri de doğrudan tehdit eden bir yayılma evresine girdi.

ÇATIŞMALAR VE GÖÇ DALGASI SALGINI NASIL TETİKLİYOR?

Ordu birlikleri ile silahlı isyancı gruplar arasında süren çatışmalar, salgınla mücadele operasyonlarını doğrudan sekteye uğratıyor. Şiddet olayları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan kitleler kontrolsüz nüfus hareketliliğine yol açıyor. Çatışma bölgelerinde yerinden edilen sivillerin temiz su, gıda, barınma ve temel sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlanması, bulaşıcı hastalık şartlarını ağırlaştırıyor. Özellikle yerinden edilen kişilerin sığındığı aşırı kalabalık kamplar, virüsün zincirleme şekilde yayılmasına zemin hazırlıyor.

Bölgede tırmanan güvenlik riskleri, sağlık personellerinin ihtiyaç sahiplerine ve salgın odaklarına ulaşmasını engelliyor. Çatışma hatlarındaki sağlık merkezlerinin faaliyet gösterememesi nedeniyle filyasyon ve vaka takip süreçleri kesintiye uğruyor. Ekiplerin giremediği sahalarda tespit edilemeyen vakalar toplum içinde yayılmayı sürdürürken, donanımsız hastaneler ve cenaze törenlerindeki doğrudan temas uygulamaları enfeksiyon zincirinin büyümesine neden oluyor.

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE DESTEKLEYİCİ TEDAVİ

Sağlık kuruluşlarındaki enfeksiyon kontrol protokollerinin yetersiz kalması, virüsün sağlık çalışanlarına ve diğer hastalara geçişini kolaylaştırıyor. Hayatını kaybeden kişilerin defin süreçlerinde uygulanan temaslı ritüeller salgının en büyük bulaşma kaynakları arasında yer alıyor. Vakaların erken aşamada teşhis edilmesi, laboratuvar testlerinin hızlandırılması ve hastalara gecikmeksizin destekleyici tedavi uygulanması ise ölüm oranlarının düşürülmesinde kritik önem taşıyor.