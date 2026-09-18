ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Washington yakınlarında düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı açıklamalarda, Amerikan ordusunun askeri stratejilerini uzayı da kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Ordunun deniz dibinden Ay yörüngesine kadar her alanda savaşmaya, dayanmaya ve kazanmaya hazır olması gerektiğini belirten Caine, gelecekteki olası çatışmalarda kesintisiz erişim ve ikmal imkanlarının garanti olmadığını vurguladı. Açıklamada hedeflenen bölgenin Dünya yüzeyinden Ay yörüngesine ve Ay yüzeyine kadar uzanan geniş bir alanı kapsadığı ifade edildi.

UZAYI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRECEKLER

General Caine'in bu dikkat çekici çıkışı, Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink'in ABD'nin yörüngede uzay kontrol silahları geliştirdiğini doğrulamasından hemen sonra geldi. ABD Uzay Kuvvetleri yetkilileri, Çin ve Rusya gibi küresel rakiplerin uzayı bir savaş alanına dönüştürme çabalarına dikkat çekerek, özellikle Çin'in kurduğu askeri uzay birlikleriyle kriz yönetme kapasitesini artırdığını kaydetti.

Çin ve Rusya'nın Ay'ın güney kutbunda bulunan su buzu rezervleri gibi stratejik alanlarda kalıcı üs kurma planlarına karşı ABD'nin üstünlük sağlaması gerektiği savunulurken, ABD Uzay Kuvvetleri'nin önümüzdeki beş yıl içinde personel sayısını 25 bine ulaştırmayı hedeflediği bildirildi.

ABD UZAY PLANLAR HUKUKİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Amerikan askeri kanadından gelen peş peşe açıklamalar, uzayın militarizasyonu konusundaki uluslararası endişeleri ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD ve Çin'in taraf olduğu 1967 tarihli Uzay Anlaşması, Ay ve diğer gök cisimlerinin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasını, nükleer ve kitle imha silahlarının uzaya yerleştirilmesinin yasak olduğunu açıkça hükme bağlıyor.

Washington yönetiminin yörüngeye silah konuşlandırma ve Ay çevresinde askeri varlık gösterme planları, küresel güvenlik dengeleri ve uluslararası uzay hukuku açısından yeni bir tartışma dalgası başlattı.