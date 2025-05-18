Dünyanın gözünü üzerine çevireceği Sakarya, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası 21-22 Haziran'da, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası 28-29 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ev sahipliği yapacak.

Bu iki dev organizasyon, Sakarya’nın tanıtımına önemli katkıda bulunacak.

'ATTIĞIMIZ TOHUMLARIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ'

Tanıtım töreninde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Bugün buraya gerçekten çok büyük bir heyecan ve mutluluğu bir arada yaşıyorum. Yıllar önce Sakarya’ya bisikletle ilgili atılan tohumların bugün karşılığını alıyoruz. Bisiklet ailesine verdiği destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

'DÜNYAYA İLHAM OLUYOR'

UCI adına konuşan City Mountain Bike CEO’su Kristoph Bruyneel, “Burada olmak benim için çok gurur verici. Haziranda büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaksınız. Bu organizasyonlar yapısı gereği çok kolay organizasyonlar değil. Bu büyük bir cesaret ister. Liderliğiniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Yusuf Alemdar. Bu yatırımlar dünyaya büyük ilham oluyor” dedi.

Tanıtım programında ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, sahne alarak, vatan şairi Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden, vatan ve bayrak temalı birçok eserden bestelenen parçaları seslendirdi. Bisiklet şovları, halk oyunları, dans, akrobasi, ışık ve ses gösterileri ise geceye renk kattı. Gecede 54 şanslı kişiye program içerisinde düzenlenen çekilişle bisikletleri takdim edildi.