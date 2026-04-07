Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta, Hürmüz Boğazı’ndaki abluka ile tetiklenen petrol ve doğalgaz krizinin büyüklüğüne dikkat çekti. Birol, "Dünya hiçbir zaman bu büyüklükte bir enerji arzı kesintisi yaşamadı. Mevcut kriz; 1973, 1979 ve 2002 krizlerinin toplamından daha ciddi bir boyutta" ifadelerini kullandı.

Krizin coğrafi etkilerine değinen Birol; Avrupa ülkeleri, Japonya ve Avustralya’nın ciddi zorluklarla karşılaşacağını ancak en büyük riskin gelişmekte olan ülkeler üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Enerji fiyatlarındaki sert yükselişin gıda fiyatlarını tetiklediğini ve küresel enflasyonist baskıyı hızlandırdığını kaydeden UEA Başkanı, düşük gelirli ekonomilerin bu "çifte şok" karşısında savunmasız kaldığını vurguladı.

KÜRESEL ENERJİNİN ŞAH DAMARI KESİLDİ

İran’ın, İsrail ve ABD’nin saldırılarına misilleme olarak dünya petrol ve doğalgaz trafiğinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı neredeyse tamamen kapatması, emtia piyasalarında fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine neden oldu.

Uzmanlar, bu stratejik rotanın kapalı kaldığı her günün küresel enerji maliyetlerini kalıcı olarak yukarı çektiğini belirtiyor.

Enerji piyasalarını stabilize etmek adına atılan adımlara da değinen Birol, UEA üyesi ülkelerin geçtiğimiz ay stratejik petrol rezervlerinin bir kısmını kullanıma açma konusunda anlaştığını hatırlattı.

Rezervlerin bir kısmının piyasaya sürüldüğünü ve bu sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Birol, arz açığını kapatmak için tüm enstrümanların masada olduğunu ifade etti.