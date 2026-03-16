Önceki araştırmalar, kutup buzullarının ve dağ buzullarının erimesinin deniz seviyesini yükselttiğini ve Dünya’nın dönüşünü yavaşlattığını göstermişti. Eriyen suyun kutuplardan ekvatora doğru yayılması, figür patencisinin kollarını açtığında daha yavaş dönmesine benzetiliyor.

Euronews'in haberine göre; Viyana Üniversitesi Meteoroloji ve Jeofizik Bölümü’nden Mostafa Kiani Shahvandi, daha önce benzer hızda gün uzunluğu artışının yaşandığı dönemlerin olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi. Yeni araştırma, bu konuyu açıklığa kavuşturuyor.

GÜNLER DAHA UZUN OLACAK

Viyana Üniversitesi ve ETH Zürih’in ortak çalışması, bentik foraminifera olarak adlandırılan tek hücreli deniz organizmalarının fosil kalıntılarını kullanarak antik gün uzunluğu değişimlerini yeniden inşa etti. Fosillerin kimyasal yapısı, deniz seviyesi değişimlerini ve buna bağlı olarak gün uzunluğundaki farklılıkları ortaya koyuyor.

Önceki araştırmalar, 2000–2020 döneminde iklim kaynaklı faktörlerin günleri yüzyılda 1,33 milisaniye uzattığını gösteriyordu.

Yeni çalışma ise, bu hızlı artışın son 3,6 milyon yıl içinde eşi görülmemiş olduğunu ortaya koydu. ETH Zürih Uzay Jeodezisi Profesörü Benedikt Soja, mevcut hızlı gün uzamasının başlıca insan etkilerinden kaynaklandığını belirtti.

İNSANLAR FARKETMESE BİLE...

Soja, iklim değişikliğinin 21. yüzyıl sonuna kadar Ay’ın etkisinden daha güçlü şekilde gün uzunluğunu etkileyebileceğini vurguluyor. İnsanlar bu milisaniyelik değişimleri fark etmese de, GPS ve uzay navigasyonu gibi atomik zaman kullanan teknoloji sistemlerinde ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Araştırmacılar, bu değişimlerin insan biyolojisi üzerinde, örneğin uyku ve sirkadiyen ritim üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacağını belirtiyor. Ancak iklim değişikliği devam ederse, yüzyıl sonuna kadar günlerin 2,62 milisaniye uzayabileceği öngörülüyor.

Gün uzunluğundaki bu hızlanmış değişim, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının Dünya’nın temel fiziksel dinamikleri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.