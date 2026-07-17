Özellikle halk danslarına merakı olanlar için İstanbul, büyüleyici bir organizasyona ev sahipliği yapıyor... Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğiyle düzenlenen Dünya Halk Dansları Yarışması için geri sayım başladı…

Geleneksel dans alanındaki en prestijli uluslararası etkinliklerden biri olan yarışma, 37 ülkeden 45 seçkin halk dansları topluluğunu ağırlıyor.

Kültürler arasında dostluk, dayanışma ve kültürel paylaşımı güçlendirmeyi amaçlayan organizasyonda, uluslararası alanda tanınan ve kendi ülkelerini temsil eden dünyaca ünlü devlet halk dansları toplulukları da yer alıyor…

Müze Gazhane’de renkli buluşma

Organizasyon, bugün ve yarın Kadıköy’ün tarihi kültür-sanat merkezi Müze Gazhane’de gerçekleşecek. Yarışmaların yanı sıra Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’ndaki buluşma ve gösterilerle devam edecek. Dünyanın kültürel hazinelerini aynı sahnede buluşturan festivalin kapanışı ise 19 Temmuz akşamı yine Müze Gazhane’de

düzenlenecek ödül töreniyle gerçekleşecek.