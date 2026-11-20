Yıllık faaliyet giderleri 6,84 milyar doları aşan ABD Merkez Bankası (Fed), maliyetleri aşağı çekmek amacıyla tarihinde nadir görülen sert bir tasarruf programını devreye alıyor. Bloomberg News tarafından incelenen kurum içi yazışmalar, 12 bölgesel Fed bankasında görev yapan binlerce çalışanı yakından ilgilendiren çarpıcı maaş ve istihdam kararlarını gün yüzüne çıkardı.

ZAM ORANI YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLDÜ

Fed Yönetim Kurulu tarafından şekillendirilen 2027 bütçe taslağına göre, bölgesel bankalardaki çalışanlara uygulanacak asgari maaş artışı yüzde 1 ile sınırlandırılıyor. Geçmiş yıllarda ortalama yüzde 3 ila 4 seviyesinde zam alan çalışanlara 18 Kasım'da gönderilen bilgilendirme e-postalarında, onaylanan bütçenin beklentilerin oldukça altında kaldığı açıkça ifade edildi.

Yönetim komitesi kararın çalışan performansıyla ilgili olmadığını vurgulasa da, duyuru kurum içinde soğuk duş etkisi yarattı. İran'daki savaş, gümrük tarifeleri ve artan gıda-akaryakıt maliyetleri nedeniyle ABD'de yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 3,7, 2027'de ise yüzde 2,3 olması bekleniyor. Yüzde 1'lik artış, çalışanların alım gücünün ciddi oranda eriyeceği anlamına geliyor.

BAŞKAN WARSH'IN SERVETİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Fed Başkanı Kevin Warsh dönemindeki bu ilk büyük ücret duyurusu, kurum içinde kişisel servet tartışmalarını da beraberinde getirdi. Resmi mal varlığı beyanlarına göre Warsh'ın kişisel servetinin 190 milyon doların üzerinde olduğu, kozmetik devi varislerinden eşi Jane Lauder'ın servetinin ise 3,1 milyar doları bulduğu biliniyor. Çalışanların, böylesine devasa bir servete sahip bir başkanın yönetiminde enflasyonun altında ezilen zam kararına büyük rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE KÜÇÜLME PLANI DA DEVREDE

Fed'deki tasarruf hamlesi yalnızca maaşlarla sınırlı değil. Yaklaşık 24 bin kişinin istihdam edildiği kurumda personel giderleri 5 milyar doları aşmış durumda. Eski Başkan Jerome Powell döneminde başlatılan iki yıl içinde iş gücünü yüzde 10 azaltma planının yanı sıra, Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'ın yürüttüğü yeniden yapılanma ile denetim biriminde yüzde 30'luk bir küçülme hedefleniyor. Ayrıca bilgi teknolojileri ve insan kaynakları gibi birimlerin de tek merkezde toplanarak giderlerin daha da kısılması planlanıyor.