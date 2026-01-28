Türkiye madencilik sektörünün önemli tesislerinden biri olan ve Rize’nin Çayeli ilçesinde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri için satış süreci başladı.

Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Kanadalı ana şirket First Quantum Minerals (FQM), Türkiye operasyonundan çıkış planları yapıyor. Şirketin bu kararı, kısa süre önce yapılan yeni rezerv keşifleriyle madenin işletme ömrünün 2035 yılına kadar uzatılmış olması nedeniyle sektörde sürpriz olarak değerlendiriliyor.

CENGİZ HOLDİNG MASADA

Yaklaşık 10 milyon tonluk yeni rezerv ve yüksek üretim kapasitesine rağmen, küresel bakır fiyatlarındaki dalgalanmalar ile FQM’in borç azaltmaya yönelik küresel stratejisinin bu satış kararında etkili olduğu belirtiliyor. First Quantum Minerals’in yüzde 100 iştiraki olan işletme için görüşmelerin başladığı ifade edilirken, yıllık yaklaşık 1,3 milyon ton cevher işleme kapasitesine sahip tesis için Cengiz Holding’in tecrübesi ve bölgeye hâkimiyeti nedeniyle masadaki en güçlü alıcı konumunda olduğu konuşuluyor. Şirketten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.