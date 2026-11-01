Almanya'da sezonun en kritik randevularından biri olan "Der Klassiker"de lider Bayern Münih, ezeli rakibi Borussia Dortmund’u taraftarı önünde ağırladı. Yüksek tempo ve sert ikili mücadelelerle başlayan karşılaşmanın ilk yarım saatlik diliminde iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadı.

Karşılaşmada kilidi kıran an 38. dakikada geldi. Rakip ceza sahası çevresinde kurulan baskı sonrası sahneye çıkan Konrad Laimer, yaptığı şık vuruşla Dortmund filelerini havalandırarak Bayern Münih’i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, bu golle birlikte soyunma odasına üstünlükle girmeyi başardı.

KANE PENALTIYI KAÇIRDI GOL MUSLUĞU AÇILDI

Mücadelenin ikinci yarısı ise adeta bir duygu fırtınasına sahne oldu. 56. dakikada Bayern Münih lehine kazanılan penaltıda topun başına, Ballon d'Or ödüllü dünya yıldızı Harry Kane geçti. Ancak İngiliz santrfor, beyaz noktadan yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamayarak takımını iki farklı üstünlüğe taşıma fırsatını tepti.

Kaçan bu kritik fırsatın ardından moral bulan Dortmund, yalnızca dört dakika sonra reaksiyon verdi. 60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Serhou Guirassy, fileleri sarsarak skoru 1-1'e getirdi. Yediği şok golün ardından hemen toparlanan Bayern Münih, 66. dakikada savunma oyuncusu Dayot Upamecano’nun kaydettiği golle yeniden 2-1 öne geçti ve kontrolü tekrar eline aldı.

ZİRVEDE 18 PUANLIK DÜĞÜM

Maçın son anlarına girilirken skoru korumaya çalışan ve 3 puana çok yaklaşan dünya devi Bayern Münih, 89. dakikada yıkıldı. Borussia Dortmund'un geliştirdiği son hücumda savunmanın arkasına sarkan Fabio Silva, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı. Kalan uzatma dakikalarında başka gol olmayınca nefes kesen derbi eşitlikle sonuçlandı.

Son dakika golüyle sahasında 2 puan bırakan lider Bayern Münih ile deplasmandan altın değerinde bir beraberlikle dönen Borussia Dortmund, hanelerine 1'er puan yazdırarak 18'er puana ulaştı ve Bundesliga'nın zirvesindeki kıyasıya rekabeti sürdürdü.