Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için Paris Saint-Germain'in 200 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Olası transfer, sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle Fenerbahçe'ye de gelir sağlayabilir.

Ağustos ayında da İspanyol basınında yer alan haberlere göre PSG, Arda Güler'in transferi için Real Madrid'e 115 milyon euroluk bonservis teklifi sunmuş, Fransız basınına yansıyan iddialarda ise L’Équipe, Arda Güler'in PSG tarafından yapılan net 18 milyon euroluk teklifi kabul ettiğini ileri sürmüştü.

FENERBAHÇE DE KAZANACAK

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sırasında sözleşmeye eklenen sonraki satıştan pay maddesi kapsamında Fenerbahçe'nin yüzde 20 gelir elde edeceği belirtiliyor.

Transferin 200 milyon euroya gerçekleşmesi ve yüzde 20'lik payın bonservis bedelinin tamamı üzerinden hesaplanması halinde sarı-lacivertlilerin kasasına 40 milyon euro girecek.