Avrupa Birliği’nin (AB) sanayi politikaları kapsamında hazırladığı yeni "Made in Europe (Avrupa Malı)" düzenlemesi, küresel otomotiv devleriyle Brüksel’i karşı karşıya getirdi. Türkiye’de üretilen araçları kamu ihaleleri ve satın alma teşviklerinin dışında bırakmayı öngören taslak plana, Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden birine sahip olan Ford’dan çok sert bir çıkış geldi. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a konuşan Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, mevcut kurallara güvenerek Türkiye’ye devasa yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, AB yönetimini alınan bu yanlış karardan dönmeye çağırdı.

“‘HER ŞEYE BAŞTAN BAŞLAYIN’ DENMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Yeni düzenlemeyle birlikte gelecekte yalnızca tamamen AB sınırları içinde üretilen araçların desteklenecek olmasına tepki gösteren Baumbick, Türkiye’de banttan inen Ford Transit modellerinin Avrupa otomotiv ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Düzenleyici kurumların şirketlere "Her şeye baştan başlayın" demesinin kabul edilemez olduğunu belirten Baumbick, asıl tehdidin Çinli rakipler olduğuna dikkat çekti.

"PARÇALARIN YÜZDE 50'Sİ AVRUPA'DAN AMA TEŞVİKTEN YARARLANAMIYORUZ"

Baumbick "Biz Transit ticari araçlarımızı Türkiye'de üretiyoruz. Bu araçlar, o dönemki Birlik kurallarına uygun olarak Almanya, İngiltere ve Belçika'da geliştirilip test edildi. Ford Transit'te kullanılan parçaların yüzde 50'si Avrupa'da üretiliyor ancak araçlar Türkiye'de monte edildiği için 'Made in Europe' teşviklerinden yararlanamıyor. Mevcut yatırımların korunmasını talep ediyoruz. Asıl rakip Çinliler olduğu için 'Avrupa Takımı'nın nasıl kazanabileceğine odaklanmalıyız” dedi.

ÜRETİM TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA TAŞINACAK MI?

Brüksel’in teşvik kararının ardından gündeme gelen "Transit üretimi Türkiye’den Almanya’nın Köln kentindeki fabrikaya taşınır mı?" sorusuna da net bir yanıt veren Baumbick, böyle bir adımın hem ekonomik açıdan mantıksız hem de yıkıcı olacağını söyledi. Türkiye’deki dev Transit yatırımının henüz 3 yıllık olduğunu ve şirketin henüz bu yatırımın karşılığını bile alamadığını hatırlatan Baumbick, "Üretimi yarın taşımak zorunda kalsaydık, aracı farklı bir yerde üretmek uğruna ürün döngüsünü vaktinden önce sona erdirmiş olurduk. Bu durum ürünü iyileştirmez, aksine ek maliyet yaratır ve rekabet gücümüzü artırmaz" dedi.

"YAPILMIŞ YATIRIMLAR GERİYE DÖNÜK CEZALANDIRILMAMALI"

Otomotiv endüstrisindeki tesis kararlarının 10 ila 30 yıllık uzun vadeli stratejilere dayandığını vurgulayan Ford Avrupa Başkanı, AB’li politika yapıcıları sağduyuya davet etti. Üretimi başka bir ülkeye kaydırmanın mevcut kapasiteyi yok edeceğini ifade eden Baumbick, "Politika yapıcılar gelecekteki yatırımları teşvik etmeli ve şirketlerin gelecekteki davranışlarını yönlendirmeli ancak halihazırda yapılmış yatırımları geriye dönük olarak cezalandırmamalıdır" sözleriyle Türkiye’deki üretimin arkasında durduklarının mesajını verdi.