Bank of America ekonomistleri, ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerini Haziran ayından Temmuz ayına ötelerken, enflasyonun yukarı yönlü bir sürpriz yapması halinde indirimin Eylül’e ötelenebileceğini ve bu durumda ekonominin resesyona girebileceğini öngördü.

Ekonomistler Zümrüt İmamoğlu, David Hauner ve Claudio Irigoyen tarafından kaleme alınan değerlendirmede, “Faiz indirimlerinin zamanlaması Türkiye ekonomisinde sert bir iniş olup olmayacağını belirleyebilir. TCMB faiz indirimlerini Eylül veya sonrasına ötelerse, bize göre ekonomide resesyon olabilir” dediler.

Raporda “Bu kararı alırken sadece enflasyon değil, rezerv verilerinin de önemli olacağını düşünüyoruz” ifadelerini yer aldı.

TCMB’nin haftasonunda açıkladığı makroihtiyati adımlara değinen ekonomistler, “Bu adımların temmuz ayında mevsimsellik devreye girene kadar TCMB’nin net rezervlerini pozitif seviyelerde tutmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Rapordan yapılan değerlendirme şu şekilde:

Enflasyon düşmeyi sürdürür ve rezerv artışı yeniden başlarsa, TCMB faiz indirimlerine devam edebilir. Baz senaryomuzu ilk faiz indirimini Haziran yerine Temmuz ayında öngörecek, yıl sonu politika faizi tahminimizi de yüzde 36’dan yüzde 38’e çıkaracak şekilde değiştirdik.

Ancak enflasyonda yukarı yönlü bir sürpriz olması ya da talebin cari açığı yüksek tutması durumunda indirimler Eylül ayına ötelenebilir. Belirsizlik yüksek, faiz kararı verilere bağlı olacaktır.