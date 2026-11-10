Manchester United, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Futbol Gözlemevi'nin transfer yönetimini değerlendirdiği araştırmada Avrupa kulüpleri arasında son sırada yer aldı. İngiliz ekibinin değer kaybı 334 milyon sterlin olarak hesaplandı.

Araştırmada, 2021 yılından bu yana transfer harcamaları 42 milyon sterlini aşan kulüpler incelendi. Değerlendirmede oyuncu satışlarından elde edilen gelirler, bonservis bedelleri ve kadrodaki futbolcuların piyasa değerlerindeki değişimler dikkate alındı. Manchester United, küresel sıralamada ise yalnızca Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'in önünde yer buldu.

Yüksek maliyetlerle transfer edilen Antony, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund, Andre Onana, Mason Mount ve Joshua Zirkzee gibi oyuncuların beklentilerin çok altında kalması, kaybın başlıca nedeni olarak gösterildi.

FRANKFURT 441 MİLYON STERLİNLE ZİRVEDE

Araştırmada Eintracht Frankfurt, 441 milyon sterlinlik değer artışıyla ilk sırayı aldı. Alman ekibini 440 milyon sterlinle Real Madrid ve 394 milyon sterlinle Paris Saint-Germain izledi.

Manchester City, 374 milyon sterlinlik artışla beşinci oldu. Premier Lig'de Bournemouth, Brighton ve Brentford da transfer politikalarıyla öne çıkan kulüpler arasında gösterildi. Tottenham ise 157 milyon sterlinlik değer düşüşüyle alt sıralarda kaldı.

Manchester United'da futbol operasyonlarının yönetimini 2024'te INEOS'un devralmasının ardından transfer politikasında daha temkinli ve kontrollü bir sürece girildiği belirtildi. Kulübün yüksek maliyetli hamlelerden kaçınarak yeni bir yapılanma hedeflediği aktarıldı.