Toprağın altına yerleştirilen teknolojik sistemler için açılan tüneller fareler ve diğer yeraltı kemirgenleri için mükemmel bir yaşam alanı sunuyor. Ancak bu canlıların beslenme ve kemire güdülerini hesaba katmak gerekiyor. Günümüzde siber saldırılardan bile daha büyük bir maddi yıkım getiren bu durum Londra merkezli G.Network'un 2026 yılı içerisinde finansal çöküş yaşayarak iflasın eşiğine gelmesine yol açtı.

MATKAPLA BİLE ZOR DELİNEN KABLOLAR KULLANILMAZ HALDE

Londra merkezli dev internet sağlayıcısı G.Network'ün başına gelenler dijital altyapı teknolojilerinin ne kadar kırılgan bir yapısı olduğunu ortaya koyuyor. Şirketin altyapısına sızan fareler, fiber optik kabloları birer besin kaynağı gibi görerek kemirmeye başladı ve sonunda tüketerek sistemin felç olmasına yol açtı. Durum öyle ciddi bir hal aldı ki, rakip firma olan Community Fibre satın alma masasında karşı karşıya kaldığı manzara sonucunda teklifini geri çekti. Fiber kabloların normalde matkapla bile zor delinmesi gerekirken acıkan farelere karşı koruma kalkanları hiç bir işe yaramadı.

İngiltere ilk kez böylesi bir vaka ile karşı karşıya kalmıyor. 2023 senesinde Tring bölgesinde benzer bir kemirgen istilası nedeniyle pek çok mahalle günlerce internete erişemedi.

ÇEVRE DOSTU MALZEMELER DOĞAL BESİN SAĞLIYOR

Akıllardaki asıl soru ise farelerin demir kadar sert kabloları kemirmekten nasıl vazgeçmediği. Bu sorunun cevabı çevre dostu malzemelerin kullanılmasında gizli. Çevrecilik adına atılan adımlar ile pek çok şirket doğada çözünebilmesi için mısır ya da soya bazlı plastik malzemeler kullanmaya başladı. Fakat bu organik içerik farelerin keskin koku alma duyusundan tabii kaçmıyor. Fareler bu kabloları gerek birer gıda sandıkları için iştahla tüketiyor. Sektör temsilcileri bu örneklerin nadir olduğu savunsa da yöneticiler biyolojik kabloların kemirgenlere lezzetli geldiğini kabul ediyor.

Üstelik altyapı güvenliğini tehdit eden tek canlılar farelerde değil. Dağsıçanları yer altı elektrik atlarını kemiriyor ve sincaplar trafolar ile yüksek gerilim hatlarını hedef alıyor. Buna yönelik en büyük örnek 1987 yılında NASDAQ borsasında kayda alındı. Bir sincabın elektrik hattını koparması sonucu borsa 1.5 saat devre dışı kaldı. Yaşanan voltaj dalgalanması ana bilgisayar ve jeneratörleri yakıp ciddi zarara yol açtı. Teknoloji dünyasının çevrecilik atılımı yaygınlaştıkça kesintiler kaçınılmaz bir gerçek olacak.