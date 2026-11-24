PSG'nin ara transfer dönemi için Fenerbahçeli Mason Greenwood'u gündemine aldığı iddia edildi. Fransız basınından 433 Foot'un haberine göre Paris ekibinin yönetimi İngiliz futbolcunun transferine sıcak bakarken, teknik direktör Luis Enrique oyuncunun kendi sistemine uyumu konusunda henüz tam olarak ikna olmuş değil.

Haberde, PSG'nin ocak ayında Greenwood için teklif yapmayı planladığı belirtildi. Enrique'nin, hücum oyuncularından beklediği savunma katkısını Greenwood'un sağlayıp sağlayamayacağı konusunda şüpheleri bulunduğu aktarıldı.

İKİ SAKATLIĞIN ARDINDAN KANAT ARAYIŞI

PSG'de Khvicha Kvaratskhelia'nın ardından Desire Doue de çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Hücum hattındaki iki önemli oyuncusunu kaybeden Fransız ekibi, ocak ayında kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlıyor.

433 Foot'un (Football Parisien) haberinde, Greenwood'un çok yönlü oyununun ve daha önce Marsilya formasıyla sergilediği performansın PSG yönetimi tarafından beğenildiği ifade edildi.

Greenwood'un, 12 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve Türkiye'den ayrılmak istediği de iddia edildi. 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı. Böylece toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euro bonservis bedeliyle kulüp transfer rekorunu kırarak kadrosuna kattığı Greenwood'un sarı-lacivertli ekiple 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.