İngiltere Premier Lig ve dünya futbolunun en büyük markalarından biri olan Liverpool, dev bir hisse satışı operasyonuyla gündeme oturdu. İngiliz basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre, Merseyside ekibinin patronları kulüpteki hisse yapısını kökten değiştirecek stratejik bir adım atmaya hazırlanıyor.

Mevcut yönetim, kulübün yüzde 38'lik azınlık payını güçlü bir konsorsiyuma devretmek için görüşmelerde son aşamaya geldi. Bu kısmi satışın ardından kulübün yönetiminde yeni bir ortaklık yapısının oluşması beklenirken, satıştan elde edilecek devasa nakit akışının yeni küresel spor yatırımlarına yönlendirileceği ifade edildi.

PARA FUTBOLDAN FORMULA 1 PİSTLERİNE

Liverpool yönetiminin hisse satışından elde edeceği geliri nerede değerlendireceği de netleşmeye başladı. Şirketin yeni yatırım rotasının motor sporlarının zirvesi olan Formula 1 olduğu öğrenildi.

Kulüp sahiplerinin, Formula 1 gridine katılmaya hazırlanan ABD merkezli Cadillac takımı için dev bir bütçe ayırdığı belirtiliyor. Amerikan ekibinin F1 projesine dahil olmak isteyen patronların, bu dev operasyon için 2 milyar sterlinin (yaklaşık 88 milyar TL) üzerinde bir rakamı gözden çıkardığı kulislerde konuşuluyor.

2027'DE TAMAMEN VEDA EDEBİLİRLER

Konsorsiyum ile yürütülen müzakerelerdeki en çarpıcı detay ise kulübün tamamen el değiştirmesi ihtimali oldu. Masadaki sözleşme taslağında, Liverpool'un Ağustos 2027 tarihinden önce kulübün geriye kalan tüm hisselerini de konsorsiyuma devretmesini öngören bağlayıcı bir opsiyonun yer aldığı kaydedildi.

Mevcut sahipleri, Liverpool'u 2010 yılında yaklaşık 300 milyon sterlinlik bir bedelle borç batağından kurtararak satın almıştı. Geçen 16 yılda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla kulübün marka değerini milyarlarca sterline taşıyan yönetimin, bu tarihi satışla futbol arenasından çekilerek pistlere geçiş yapması bekleniyor.