Manchester United, Premier Lig'in 10. haftasında Old Trafford'da Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı. İki farklı geriye düştüğü maçta duraklama dakikalarında beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, milli takım arasına düşme hattında girdi. Konuk ekip, karşılaşmanın hemen başında iki gol buldu. Alysson'un 2. dakikadaki golünü, 4. dakikada Jackson'ın golü izledi ve Aston Villa 2-0 öne geçti. Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, 16. dakikada penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. İlk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı. DURAKLAMA DAKİKALARINDA İKİ GOL Aston Villa, ikinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçirdi. McGinn, 48. dakikada penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi. Leon Goretzka ise 53. dakikada konuk ekibin dördüncü golünü kaydetti. Manchester United, 90+2. dakikada Zirkzee ile farkı bire indirdi. Dorgu'nun 90+6. dakikada attığı gol, maçın skorunu belirledi: 4-4. Bu sezon beşinci beraberliğini alan Manchester United, puanını 8 yaptı ve milli araya küme düşme hattında girerek 18. sırada yer aldı. Aston Villa ise puanını 13 yaptı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.