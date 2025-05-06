ING Global'ın yayımladığı raporda Türkiye ekonomisine dair değerlendirmede bulundu. Türkiye’de nisanda aylık enflasyonun yüzde 3,0 olarak gerçekleştiği anımsatarak, bunun piyasa beklentisi olan yüzde 3,1 ve kurumun kendi tahmini olan yüzde 3,2’nin altında kaldığı vurguladı.

Üretici fiyatlarında ise nisanda ağırlıklı olarak gıda, tekstil ve metal ürünlerindeki artışların etkisiyle aylık bazda yüzde 2,8’lik bir yükseliş görülürken, yıllık ÜFE oranı yüzde 22,5’e gerileme kaydetti.

PARA POLİTİKAS DEĞERLENDİRMESİ

ING'nin yayımladığı raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Banka TCMB'ye dair şu görüşü paylaştı:

"TCMB halihazırda bankaları ağırlıklı olarak üst banttan fonlarken ve ON faizini yüzde 49'a yakın tutarken, fonlama kompozisyonunun 1 haftalık repo ihalelerine doğru değişmesi ve bunun sonucunda efektif fonlama faizinin politika faizine doğru düşmesi, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin kanıt sağlayacaktır. Haziran ayında bir faiz indirimini göz ardı etmiyoruz."

22 MAYIS'A İŞARET ETTİ

ING'nin raporunda, Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, TCMB’nin 22 Mayıs’ta açıklayacağı enflasyon raporunun, para politikası yönüne dair daha net ipuçları vereceği aktarıldı. ING, bu raporda son gelişmelere bağlı olarak enflasyon tahminlerinde sınırlı bir yukarı yönlü revizyon yapılabileceğini de tahmin etti.

Son olarak şu değerlendirme yapıldı:

"TCMB halihazırda bankaları ağırlıklı olarak üst banttan fonlarken ve ON faizini yüzde 49'a yakın tutarken, fonlama kompozisyonunun 1 haftalık repo ihalelerine doğru değişmesi ve bunun sonucunda efektif fonlama faizinin politika faizine doğru düşmesi, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin kanıt sağlayacaktır.

Piyasa istikrarı ve rezerv birikiminin geri dönmesi koşuluyla, politika faizinin yaklaşık 8 puan (politika faizine kıyasla) ve 11 puan (mevcut fonlama maliyeti dikkate alınırsa) olduğu ve yıllık enflasyondaki düşüşle birlikte farkın daha da açılacağı göz önüne alındığında, Haziran ayında bir faiz indirimini göz ardı etmiyoruz."