Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan IBM, Türkiye’deki en önemli varlığının satışını gerçekleştirdi. IBM’in 2002'de kurduğu hizmet teknolojisi şirketi Seri’yi Destek Bilgisayar satışını gerçekleştirdi. Resmi sürecin tamamlanmasıyla beraber Destek Bilgisayar, Seri Bilgi Teknoloji’lerinin yüzde 100’lük payını devralmış olacak.

Türkiye’deki Seri Bilgi’nin yüzde 100 hissedarı olan IBM’in geçmişi 1880'e kadar dayanıyor. Asıl adı International Business Machines'in geçmişi oluşturan önemli patentler ile başladı. Julius E. Pitrap, 1885'te hesaplama ölçeğinin patentini alırken, 1888’de Alexander Dey, kadranlı kaydediciyi icat etti.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Herman Hollerith Elektrikli Tablolama Makinesinin patentini üstlenirken, Willard Bundy, 1889'da işçilerin geliş ve gidiş saat­lerini bir kağıt kasete kaydetmek amacıyla bir zaman saati icat etti.

16 Haziran 1911'de, dört şirket New York Eyaletinde Charles Ranlett Flint tarafından beşinci bir şirket olan Endicott, New York merkezli Kayıt Şirketi Com­puting-Tabulating'de birleştirildi. IBM’i ortaya çıkaran bu işlem, günümüzdeki adını alarak dünyanın en önem­li teknoloji devinin de doğuşu oldu.

Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan IBM, 175'ten fazla ülkede faaliyette bulunuyor. 2023'ün verilerine göre 282 binden fazla çalışanı olan şirketin geliri ise 62 milyar dolar. Dünyanın en değerli markalarından biri olan IBM’in varlıkları ise 135 milyar doların üzerinde bulunuyor. IBM’e ait Seri Bilgi Teknolojileri şirketini satın alan Destek, bir anlamda ilk iş ortağının da Türkiye’deki en önemli varlıklarından birini de bünyesine dahil etti.