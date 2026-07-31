Çin merkezli rüzgar türbini üreticisinin Türkiye'de hayata geçirmeyi planladığı yaklaşık 300 milyon Euro'luk yatırım için iki organize sanayi bölgesi öne çıktı. Şirketin, Aydın'daki Çine Organize Sanayi Bölgesi ile Balıkesir'deki Bandırma Organize Sanayi Bölgesi arasında son değerlendirmelerini yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre firma, yeni kanat üretim tesisi için yer seçimi çalışmalarını sürdürüyor. Değerlendirmelerde özellikle lojistik imkanlar, hazır üretim altyapısı ve Güllük Limanı'na olan bağlantısı nedeniyle Çine OSB'nin bir adım önde olduğu belirtiliyor. Nihai yatırım kararının ise ağustos ayının sonunda açıklanması bekleniyor.

ÇİNLİ HEYET SAHADA İNCELEME YAPTI

Yatırım süreci kapsamında şirket yetkililerinden oluşan Çinli heyet, geçtiğimiz günlerde hem Çine OSB'de hem de Bandırma OSB'de incelemelerde bulundu. Heyetin, tesisin kurulacağı alanla ilgili teknik değerlendirmeler yaparak fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

300 MİLYON EURO'LUK DEV YATIRIM

Şirketin daha önce paylaştığı bilgilere göre yaklaşık 300 milyon Euro değerindeki yatırım kapsamında 125 bin metrekareyi aşan bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. Tesiste üretilecek rüzgar türbini kanatlarında en az yüzde 65 yerlilik oranına ulaşılması hedeflenirken, yatırımın Türkiye'nin yenilenebilir enerji sanayisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İLK ETAPTA 600 KİŞİYE İSTİHDAM

Hayata geçirilmesi planlanan fabrikanın ilk aşamada yaklaşık 600 kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor. Şirketin yatırım kararını ağustos ayı içerisinde netleştirmesi beklenirken, seçilecek lokasyonun bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkı sunacağı değerlendiriliyor.