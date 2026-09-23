Global yaşam bilimleri ve tarım devi Bayer, Türkiye’deki en köklü üretim tesislerinden biri için radikal bir karar aldı. Şirket, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki üretim ağını yeniden yapılandırma ve maliyet optimizasyonu stratejisi doğrultusunda, Gebze’de bulunan 60 yıllık bitki koruma ürünleri fabrikasındaki faaliyetlerini 2027 yılı sonu itibarıyla tamamen sonlandıracağını duyurdu.

60 YILLIK FABRİKASINI KAPATIYOR

CNBC-e’de yer alan habere göre, Gebze’deki tesiste bugüne kadar formülasyonu ve dolumu gerçekleştirilen tüm tarım ve bitki koruma ürünlerinin üretimi, şirketin EMEA bölgesindeki diğer tesislerine aktarılacak. Bayer yönetimi; değişen küresel pazar dinamikleri, rekabetçi maliyet politikaları ve operasyonel verimlilik hedefleri doğrultusunda bu kararın alındığını açıkladı.

55 ÇALIŞAN İÇİN YENİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Yarım asrı aşkın süredir hem yerel ekonomiye hem de ihracata önemli katkılar sunan Gebze fabrikasında görev yapan 55 çalışan için de yol haritası belirlendi. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, insan odaklı bir yaklaşımla yasal mevzuatlara tam uyum sağlanacağı ve çalışanlara destekleyici, şeffaf bir geçiş süreci sunulacağı kaydedildi.

TÜRKİYE PAZARINDAKİ TEDARİK KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Fabrikanın kapatılacak olmasına rağmen Türkiye pazarındaki varlığından taviz verilmeyeceğini vurgulayan Bayer yetkilileri, çiftçilere ve üreticilere sunulan ürün tedarikinin hiçbir şekilde aksamayacağını bildirdi. Türkiye'de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren dev marka; İlaç, Tarım Ürünleri ve Tüketici Sağlığı alanlarındaki operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini altını çizerek duyurdu