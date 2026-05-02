Dünyanın en büyük beyaz eşya ve otomotiv üreticilerinden Bosch, 7 bin 500 çalışana sahip Bursa fabrikasında büyük bir küçültme programı başlatıyor.



Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte dizel ve benzinli araçların satış oranlarındaki düşüş, geleneksel otomotiv parçaları üretimi gerçekleştiren şirketin birçok ülkede küçülme kararı almasına neden oldu. Bu kapsamda çoğunluğu mavi yakalı fabrika işçilerinden olmak üzere fabrikada yaklaşık 1.400 çalışanın işten çıkarılacağı çalışanlara bildirildi.





SENDİKA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Türk Metal Sendikası'nın Bursa 1 Nolu şubesinin örgütlü olduğu fabrikada işveren tarafı ile işçi sendikası arasında ilk görüşmeler tamamlandı. Uygulanacak küçülme planının detayları sendika yöneticileri ile paylaşılırken, sendika tarafı fabrikada gidilecek tenkisatın daha küçük ölçekli olması için Bosch yönetimi ile pazarlık masasına oturdu.



Mavi yakalı işçilere yönelik işten çıkarma programının 2027 yılının sonuna kadar uygulanacağı, yaklaşık 300 beyaz yakalı işçinin çıkış işlemlerinin ise 2030 yılına kadar yayılması beklenirken, Bosch'un Manisa'da bulunan beyaz eşya fabrikasında ise herhangi bir işten çıkarma planı uygulanmayacak.





Küçülme kararı kapsamında yönetim, fabrikada uzun yıllardır çalışan ve tazminat ya da ikramiye gibi hakları olan işçilerin gönüllü şekilde hak edişlerini alarak işten ayrılmalarına öncelik tanıyacak. Fabrika yönetimi tarafından iş akdi sonlandırılacak çalışanların ise 2027 yılının bitimine kadar kıdem ve ihbar tazminatları yatırılacak.