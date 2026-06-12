Çin, Meksika, Polonya, Almanya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 farklı lokasyonda faaliyet gösteren Neapco, Dilovası'ndaki üretim merkezini Eskişehir'e taşıdı. Küresel ölçekte yılda yaklaşık 2,5 milyon kardan mili ve 6 milyon aks mili üretimi gerçekleştiren şirket, otomotiv güç aktarma sistemleri alanındaki faaliyetlerine Türkiye’de devam ediyor. Ekonomim'in haberine göre, Neapco Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Erdem, küresel OEM müşterilerinin yerel katma değeri artırmaya yönelik beklentileri doğrultusunda 2023 yılının sonunda Dilovası’ndan Eskişehir’e taşınma kararı aldıklarını söyledi. 20 BİN METREKARELİK TESİSTE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM Neapco Türkiye’nin üretim faaliyetlerine 2020 yılında Dilovası’nda 4 bin metrekarelik alanda montaj hatlarıyla başladığını hatırlatan Erdem, artan küresel talep ve büyüme hedefleri doğrultusunda Eskişehir’e yatırım yaptıklarını belirtti. Eskişehir’de toplam 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterdiklerini aktaran Erdem, tesisin 10 bin 500 metrekarelik bölümünün kapalı üretim alanı olarak kullanıldığını söyledi. YILLIK 1,5 MİLYON ADET ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞTI Eskişehir tesisinin yıllık 1,5 milyon adet aks mili üretim kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YENİ NESİL ÜRÜNLER GELİYOR Neapco Türkiye’nin gelecek dönem yol haritasında elektrikli araç teknolojilerinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Hüseyin Erdem, mevcut aks mili üretiminin yanı sıra elektrikli araç bileşenlerine yönelik çalışmalarını da genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

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