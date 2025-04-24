FC Barcelona'nın global iş ortağı Human Mobile Devices (HMD), Barça ruhunu yansıtan iki özel telefon modeli tanıttı: HMD Barça 3210 ve HMD Barça Fusion.

Sınırlı sayıda üretilen cihazlar, www.hmd.com adresinden satışa sunuldu.

Futbol tutkunlarına özel teknolojik yenilikler sunmaya devam eden HMD, Barcelona taraftarlarına hitap eden iki özel tasarımlı telefon modeli ile dikkat çekiyor. HMD'nin "Barça ilhamlı" yeni cihazları, hem nostaljik dokunuşlar hem de modern özellikleri bir araya getiriyor.

KIRILAN EKRANI DEĞİŞTİREBİLİYORSUNUZ

HMD Barça Fusion'un en büyük özelliklerinden biri olarak tanıtılan olayı ise kırık bir ekranı tek başınıza değiştirmek. Eğer bu cep telefonu kullanıyorsanız ve ekranının kırıldıysa çok basit bir şekilde yedeği ile tekrar birleştirebilir ve tamir işini tek başınıza halledebilirsiniz.

HMD Barça 3210: Basit, Sağlam ve Sosyal Medyasız

HMD Barça 3210, eski nesil telefonlardan ilham alarak geliştirildi. Sosyal medya uygulamalarına erişimi olmayan bu cihaz, sağlamlığı, uzun pil ömrü ve Barça’ya özel içerikleri ile öne çıkıyor.

Öne Çıkan Özellikler:

FC Barcelona'ya özel 12 duvar kâğıdı

Efsanevi Yılan oyununun Barça versiyonu: Kırmızı hedeflerden kaç, kupaları topla!

Lewandowski, Gavi, Eric, Fermín ve Íñigo’dan sesli mesajlar

9.8 saate kadar konuşma süresi

IP54 sertifikası: Su sıçramalarına karşı dayanıklı

2 MP flaşlı kamera ve güçlü fener

Bordo ve lacivert renk seçenekleri, gümüş Barça arması ile tamamlandı

HMD Barça Fusion: Koleksiyonluk Akıllı Telefon

Barça Fusion modeli, yüksek performanslı teknik donanımı ve ilk 11 oyuncunun imzalarıyla süslenmiş koleksiyonluk tasarımı ile dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Özellikler:

108 MP çift ana kamera ile profesyonel fotoğraflar

50 MP selfie kamerası, hareket algılama ve yavaş çekim desteği

5G bağlantı ile ultra hızlı internet

Detoks modu: Hafif veya yoğun dijital detoks seçenekleri

Hafif veya yoğun dijital detoks seçenekleri Akıllı tema geçişleri: Maç günü, selfie ya da zorlu kullanım modları arasında kolay geçiş

Yeni modeller, Mart ayı başında Barça Immersive Tour kapsamında gerçekleştirilen özel bir etkinlikle tanıtıldı.