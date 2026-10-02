Walt Disney Co., televizyon yayıncılığı tarafındaki yapısını daha esnek ve yalın hale getirmek amacıyla kapsamlı bir operasyon planını devreye sokuyor.

Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeni strateji doğrultusunda operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve çakışan iş kollarının tek bir çatı altında toplanması hedefleniyor. Bu kapsamda üst düzey yönetimin üzerinde çalıştığı plan dahilinde, televizyon birimlerinde çalışan yüzlerce personelin işine son verilecek.

DEV MARKALAR YENİDEN YAPILANDIRMA KISKACINDA

Aralarında ABC, ESPN ve FX gibi dünyaca ünlü yayın ağlarını barındıran Disney’deki bu hamle, şirketin eğlence ve yayıncılık kanadında kartların yeniden dağıtılacağını gösteriyor. Bazı departmanların doğrudan birleştirilmesini öngören düzenlemenin tüm ayrıntıları ve hangi birimleri tam olarak etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

CEO D'AMARO YÖNETİMİNDE KÜÇÜLME RÜZGARI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Televizyon operasyonlarını hedef alan bu son karar, Mart ayında koltuğa oturan CEO Josh D'Amaro döneminde başlatılan agresif küçülme ve verimlilik stratejisinin yeni bir halkası niteliğinde. Göreve gelmesinin hemen ardından şirket genelinde 1.000 pozisyonun tasfiye edilmesi sürecini başlatan D'Amaro, bu yeni adımla birlikte küçülme dalgasını medyanın en güçlü kalelerinden biri olan televizyon yayıncılığına taşımış oldu.