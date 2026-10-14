ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dün açıklanan cari denge verilerini temel alarak değerlendirmesini yayımladı. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde görülen düşüşün risk oluşturduğunu belirtti. Analizde, TCMB'nin toplam rezervlerinin 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara gerilediği hatırlatıldı. Böylece altı haftadır kesintisiz düşen rezervlerdeki toplam azalış 21,1 milyar dolara ulaştı ve gösterge son iki ayın en düşük seviyesine indi.

"30 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ YETERSİZLİĞE İŞARET EDİYOR"

Goldman Sachs'ın analizine göre, TCMB rezervlerinde son 12 ayda görülen 30 milyar dolarlık düşüş, cari açığın finansmanındaki yetersizliğe işaret ediyor. Raporda, cari dengede iyileşme yaşandığı ancak bu gelişmede çekirdek mal ithalatındaki düşüş ile turizm gelirlerindeki mevsimsel artışın etkili olduğu vurgulandı. Banka, turist sayısındaki yıllık düşüşün özellikle 2027'den itibaren cari denge açısından risk oluşturduğu görüşünü paylaştı.

TCMB verilerine göre ağustosta cari işlemler hesabı 4,053 milyar dolar fazla verdi. Bu gösterge, son 1 yılın en yüksek cari fazlasına işaret ederken, önceki ay 515 milyon dolar olan net hata ve noksan kalemi ağustosta 4,52 milyar dolar olarak kaydedildi. Goldman Sachs, ağustos ayında finansal hesabın net portföy çıkışlarının etkisiyle 1,4 milyar ABD doları tutarında ılımlı bir çıkış kaydettiğini, net hata ve noksan kaleminin ise 4,5 milyar ABD doları tutarında giriş kaydettiğini aktardı. Bu durumun, ağustostaki 4,1 milyar ABD doları tutarındaki cari işlemler fazlasıyla birlikte ödemeler dengesi bazında rezervleri yaklaşık 7 milyar ABD doları artırdığı belirtildi.

Goldman Sachs, Türkiye'nin cari açığının yıl sonunda gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,9'una ve yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Raporda, cari açığın GSYH'ye oranının tarihsel ortalamasının altında kalmasına karşın, açığın nominal büyüklüğünün önemli bir dış finansman ihtiyacına işaret ettiği ifade edildi.