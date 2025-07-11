Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla göz dolduran ve son olarak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız için Avrupa devleri sıraya girdi.

Juventus'un değişilmezleri arasına adını yazdıran milli futbolcu için iki talip çıktı.

DEVLER PEŞİNDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Bayern Münih ve Barcelona, 20 yaşındaki oyuncu için devrede. Her iki takım da resmi teklif yapma hazırlığında.

Söz konusu haberde, Juventus'un yapılacak zam ile birlikte Kenan'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istediği, milli oyuncunun da kariyerinde İtalyan ekibinde devam etmek istediği belirtildi. Kenan'ın yeni sözleşmeye imza atması halinde maaşının yüzde 200 zamla 3 milyon seviyelerine çıkması bekleniyor.

Juventus'ta geride kalan sezonda 52 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.