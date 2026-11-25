NBA, FIBA ile birlikte 2027 yılında Avrupa’da başlatacağı yeni lig projesi için kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bugün NBA tarafından açıklanan girişimle, NBA Europe projesine dahil olacak takımlara yeni salonlar ve eğlence merkezleri geliştirmeleri için toplam büyüklüğü 10 milyar Euroyu aşacak bir finansman desteği sağlanacak.

Söz konusu girişim kapsamında, NBA’in bir araya getirdiği finans kuruluşları arasında Apollo Sports Capital, Ares Management, KKR bünyesindeki Arctos, Blackstone, BlackRock iştiraki HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street ve Stonepeak gibi dünya devleri yer alıyor.

NBA DEVRİM PEŞİNDE

NBA, bu girişimle birlikte Avrupa basketbolunun dönüşümü için gerekli çok önemli bir adımı daha tamamlarken, odağının sadece EuroLeague ile rekabet edecek bir organizasyon kurma değil; taraftar deneyimini yukarı taşıyacak ve lige dahil olacak şehirlerde yerel toplulukları destekleyecek topyekün bir devrim olduğunu da hissettiriyor.

ABD’DE ÖRNEKLERİ VAR

NBA’in getireceği ekonomik gücün çok önemli bir yansıması olan bu fon sayesinde hayaya geçirilecek yeni salonların ve yaşam alanlarının geçmişte NBA takımlarına nasıl katkı sunduğuna dair de çarpıcı örnekler mevcut. Geçmiş dönemde Forbes tarafından yayımlanan bir habere göre, Los Angeles Clippers’ın yeni salonu Intuit Dome, takımın yıllık gelirlerinin yüzde 61’lik bir artış sağlamasının ve kulüp değerinin de yüzde 36’lık yükselişle 2025 itibarıyla 7,5 milyar dolara ulaşmasında en önemli etkenlerden biri olmuştu. Aynı şekilde Golden State Warriors tarafından kullanılan ve ofisler, restoranlar, mağazalar ve kamusal alanları bünyesinde barındıran, yaklaşık 44,5 milyon metrekarelik karma kullanımlı bir bölge olan Thrive City’nin tam merkezinde yer alan Chase Center’ın; Accenture tarafından 2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 5 yıl vadede yerel ekonomiye 4,2 milyar dolarlık katkı sağladığı, bölgedeki işletmelerin gelirlerini etkinlik günlerinde yüzde 15 ila 40 oranında artırdığı ifade edilmişti.

TÜRKİYE’YE DEV KATKI

NBA ve FIBA tarafından hayata geçirilecek yeni lige ev sahipliği yapması beklenen şehirlerden biri de İstanbul. The Sports Consultancy tarafından yapılan araştırmaya göre, söz konusu ligin İstanbul'da oluşturacağı ekonomik hareketliliğin toplam büyüklüğü 2027-2036 yılları arasında 2,2 milyar doları bulacak. Bu hesaplama İstanbul'da yer alacak takımın bilet, lisanslı ürün ve yayın haklarından elde edeceği doğrudan gelirlerin yanı sıra maçların getireceği turizm hareketliliği, organizasyonun oluşturacağı tam zamanlı istihdam ve tedarik zinciri boyunca oluşacak ekonomik katkılar gibi dolaylı ve tetiklenmiş etkileri de kapsıyor. Öte yandan, NBA Avrupa'nın söz konusu gelirler aracılığıyla Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH) sağlayacağı toplam katkının da 10 yılda 800 milyon dolar seviyesini aşması bekleniyor. Bu süre zarfında, İstanbul'da düzenlenecek 213 farklı etkinliğin 3,6 milyon izleyiciye ulaşacağı; NBA Avrupa projesinin Türkiye'de yılda 176 tam zamanlı istihdama destek olacağı tahmin ediliyor.

NBA tarafından duyurulan yeni girişimle ilgili konuşan NBA Başkanı Adam Silver, “Son teknoloji ürünü salonların ve bunların çevresindeki yapıların, basketbol takımlarını ve bulundukları toplulukları nasıl dönüştürebildiğine bizzat tanıklık ettik. FIBA ile birlikte Avrupa’da yeni bir lig başlatmaya hazırlanırken, yeni tesisler geliştirilmesi için kulüplere destek olma noktasında büyük bir fırsat görüyoruz. Avrupa basketbolunu tanımlayan özgün gelenekler üzerine inşa edilecek bu tesisler, taraftar deneyimini bir üst seviyeye taşırken, çok daha fazla canlı etkinliğe de ev sahipliği yapacak” derken, yatırımcılar tarafından yapılan değerlendirmede ise şöyle denildi: “Avrupa genelinde altyapı geliştirme çalışmalarının dönüştürücü bir aşamasını desteklemek üzere NBA ile birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Hep birlikte; Avrupa şehirlerinde dünya standartlarında tesisler oluşturmak için milyarlarca Euro yatırım yapma potansiyeline sahibiz; bu şekilde hem Avrupalı basketbolseverlerin tutkusuna ve geleneklerine saygı gösterecek hem de basketbolun büyük anlam taşıdığı topluluklarda kalıcı ekonomik büyümeyi destekleyeceğiz.”