İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, Vişne Tekstil Sanayi ve Ticaret ile şirket ortakları Fatih İsmet Kılıç ve Levent Yaşarlar hakkında yapılan kesin mühlet talebini karara bağladı.

Mahkeme, 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirket ve ortakları hakkında 1 yıl süreyle kesin mühlet uygulanmasına hükmetti.

KÜRESEL MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, 2009 yılında İstanbul'da kurulan Vişne Tekstil, ağırlıklı olarak İngiltere ve Almanya pazarlarına yönelik denim ve dokuma giyim üretimi yürütüyor.

Kadın ve erkek giyimde kot pantolon, etek, ceket ve tulum üretimi yapan şirketin müşteri portföyünde ASOS.com, Next, Otto, Bon Prix ve Buena Vista gibi uluslararası firmalar yer alıyor.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Vişne Tekstil'in öne çıkan faaliyet verileri şu şekildedir:

Çalışan Sayısı: 550 kişi

Yıllık Ciro: Yaklaşık 20 milyon sterlin

Üretim Kapasitesi: Aylık 150 bin adet

Tesis Alanı: İstanbul Avcılar'da 6 bin 800 metrekare

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MALİ SIKINTILAR ARTIYOR

2015 yılından bu yana Avcılar'daki tesisinde modelhane, kesim, dikim, paketleme, kalite kontrol ve depo birimleriyle faaliyet gösteren firma, Avrupa'ya yapılan ihracatta yaşanan genel mali baskılardan etkilendi.

Tekstil sektöründe döviz kuru, yükselen işçilik maliyetleri, yüksek finansman giderleri ve küresel sipariş taleplerindeki azalış, üretici firmaların nakit akışını olumsuz etkileyerek konkordato ve üretim durdurma kararlarının artmasına neden oluyor.