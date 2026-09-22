

İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/1214 E. sayılı dosyası kapsamında, 10 Eylül 2026 tarihli kararla verilen 1 yıllık kesin mühlet kararı 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

"Müvekkil şirket Vişne Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve müvekkiller Levent Yaşarlar, Fatih İsmet Kılıç hakkında yapılan “Dünya devlerine üretim yapan Türk Tekstil markası iflasın eşiğinde” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Zira müvekkil şirket tarafından faaliyetlerinin devamı, varlıkların korunması ve borçların yapılandırılarak ödenmesi amacıyla İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/1214 E. sayılı dosyası ile konkordato davası ikame edilmiş ve müvekkil şirketler hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verilmiştir. Bu dava kapsamında mahkemeye konkordato projesi sunulmuştur. Bu proje Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim firması tarafından denetlenerek projenin başarıya ulaşacağı yönünde makul güvence verilmiştir. Müvekkil şirketler İcra ve İflas Kanunu'nun 285. maddesi ve devamı uyarınca konkordato başvurusunda bulunmuş olup mevcut durumun iflas müessesi ile ilgisi bulunmamaktadır.

Nitekim, İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/1214 E. sayılı dosyası kapsamında 10/09/2026 tarihli kararı ile müvekkiller hakkında 1 Yıllık Kesin Mühlet kararı verilmiş olup müvekkil şirket faaliyetlerine kesintisiz ve başarılı şekilde devam etmektedir."

KÜRESEL MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, 2009 yılında İstanbul'da kurulan Vişne Tekstil, ağırlıklı olarak İngiltere ve Almanya pazarlarına yönelik denim ve dokuma giyim üretimi yürütüyor.

Kadın ve erkek giyimde kot pantolon, etek, ceket ve tulum üretimi yapan şirketin müşteri portföyünde ASOS.com, Next, Otto, Bon Prix ve Buena Vista gibi uluslararası firmalar yer alıyor.

Şirketin öne çıkan faaliyet verileri şu şekildedir:

Çalışan Sayısı: 550 kişi

Yıllık Ciro: Yaklaşık 20 milyon sterlin

Üretim Kapasitesi: Aylık 150 bin adet

Tesis Alanı: İstanbul Avcılar'da 6 bin 800 metrekare

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MALİ SIKINTILAR ARTIYOR

2015 yılından bu yana Avcılar'daki tesisinde modelhane, kesim, dikim, paketleme, kalite kontrol ve depo birimleriyle faaliyet gösteren firma, Avrupa'ya yapılan ihracatta yaşanan genel mali baskılardan etkilendi.

Tekstil sektöründe döviz kuru, yükselen işçilik maliyetleri, yüksek finansman giderleri ve küresel sipariş taleplerindeki azalış, üretici firmaların nakit akışını olumsuz etkileyerek konkordato süreçlerinin artmasına neden oluyor.