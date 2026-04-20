Küresel endişeyi tırmandıran gelişmeler peş peşe geldi.

Piyasalar sert düşüşe geçerken, sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından ABD ile İran arasında çatışmalar yeniden başladı.

ABD, İRAN GEMİSİNİ HEDEF ALDI

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçen İran’a ait büyük bir kargo gemisini vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaklaşık 270 metre uzunluğundaki TOUSKA isimli geminin ablukayı geçmeye çalıştığını belirtti.

Trump, ABD Donanması’na ait USS Spruance destroyerinin gemiye durması yönünde uyarı yaptığını, uyarıya uyulmaması üzerine makine dairesinin hedef alınarak geminin durdurulduğunu açıkladı.

İRAN’DAN MİSİLLEME

İran’a yakın Tasnim Haber Ajansı, saldırının ardından İran ordusunun bölgedeki bazı ABD savaş gemilerine İHA’larla karşılık verdiğini duyurdu.

İran ordusu ayrıca, gemiye yönelik müdahaleye kısa süre içinde yanıt verileceğini bildirdi.

'İMKANLARINI KULLANACAK'

İran Dışişleri Bakanı, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile sağlanan ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı.

Bakan, bu durumu “kötü niyet ve diplomatik ciddiyet eksikliği” olarak değerlendirdi. İran’ın ise ulusal çıkarlar ve güvenlik için tüm imkânlarını kullanacağını ifade etti.

