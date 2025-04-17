Gökbilimciler, Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegende, yaşam kalıntıları buldu. Bu bulgular, dünya dışı yaşama dair en güçlü kanıt oldu.

Cambridge Üniversitesi’nden astrofizik profesörü Nikku Madhusudhan liderliğindeki uluslararası ekip, uzay teleskopuyla K2-18b adlı gezegenin atmosferinde bazı organik molekülleri tespit etti.

Bu moleküller Dünya’da yalnızca canlı organizmalar tarafından üretiliyor. Gezegenin yüzeyindeki okyanusun, canlı varlıklarla dolu olduğu düşünülüyor.

Madhusudhan, “Bu gezegenle ilgili bildiğimiz her şey göz önüne alındığında, içi yaşam dolu bir okyanusa sahip bir dünyayı izlediğimiz verilerle en iyi uyuşan olasılık” dedi.

Araştırmacılar, 2023 yılında James Webb Uzay Teleskobu’nun K2-18b’de metan ve karbondioksit tespit etmesiyle ilgilerini bu gezegene yöneltti.

Bu, Güneş Sistemi dışında yaşanabilir bir gezegenin atmosferinde karbon bazlı moleküllerin ilk kez gözlemlendiği örnek oldu.

Karbon bazlı moleküller, bu gezegende solunum yapıldığını, hatta bazı akıllı canlıların üretim bile yapıyor olabileceğinin bir kanıtı.

BİLİM CAMİASINDA TEMKİNLİ SEVİNÇ

Şimdi teleskobun iki farklı cihazı, Dünya’da yalnızca deniz fitoplanktonları gibi canlılar tarafından üretilen dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS) moleküllerini yüksek miktarda tespit etti. Bulgular Astrophysical Journal Letters akademik dergisinde yayımlanacak.

Cambridge ekibi, gözlemlenen miktarda DMS ve DMDS’nin, kendi kendine, canlı bir varlık olmadan oluşamayacağını söyledi. Ancak, bilmedikleri farklı bir sürecin de mümkün olduğunu belirterek temkinli davranıyorlar.

Keşifi yapan ekip, dünya dışı canlı varlıkların kanıdı olarak kabul gören gazların başka bir şekilde ortaya çıkmış olabileceği ihtimalini elemek için kuramsal ve deneysel çalışmalar planlıyorlar.

Madhusudhan, “Kendi sonuçlarımızdan derin bir kuşku duymamız önemli. Ancak tekrar tekrar test ederek bu sonuçlara güvenebileceğimiz noktaya ulaşabiliriz” dedi.

Eğer bu işaretler dünya dışı yaşamdan kaynaklanıyorsa, gezegenin okyanuslarının Dünya’nın erken dönemlerindeki mikrobiyal canlılık düzeyine sahip olabileceği düşünülüyor. Ancak mikrobiyal yaşamın ötesinde karmaşık bir ekosistem olup olmadığını anlamak mümkün değil.

Gezegenin atmosferindeki gazlar, yıldızının önünden geçerken ışık tayfında bıraktığı izlerle analiz ediliyor. K2-18b doğrudan görüntülenemiyor.

Zira bu gezegen, hem çok uzak hem de güneş sisteminin yıldızına fazla yakın.Bu nedenle teleskoplarla doğrudan gözlem yapılması yakın gelecekte mümkün görünmüyor.

'DİKKATLE İZLEMELİYİZ'

Araştırmanın dışında kalan bazı gökbilimciler ise temkinli bir iyimserlik içinde. Londra'daki Imperial College Dave Clements, “Bu çalışma, dünya dışında yerde yaşam keşfettiğimizi ilan edeceğimiz uzun yolun doğru yönde atılmış bir adımı” dedi.

Kraliyet Astronomi Topluluğu Başkan Yardımcısı Robert Massey ise “Bir gezegende okyanus dolusu mikrobiyal canlı bulduğumuza dair en ufak bir ihtimal bile inanılmaz bir düşünce. Bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemeliyiz” dedi.

Son 30 yılda Güneş Sistemi dışında yaklaşık 5 bin 800 gezegen keşfedildi. K2-18b dışında da pek çok gezegen, dünya dışı yaşam saptamak için dikkatle izleniyor.

Güneş sistemimizde ise, Jüpiter ve Satürn’ün buzla kaplı uydularının altındaki okyanuslarda yaşam izleri aranıyor. ESA’nın 'Jupiter'in Buzlu Ayları Kaşifi' aracı ve NASA’nın 'Europa Tırmanıcısı' araçları 2030’larda bu uyduları araştırmak için yola çıkacak.