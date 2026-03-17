Dünyanın en saygın makro yatırımcılarından biri olan Ray Dalio, Orta Doğu’da tırmanan savaşın ve Hürmüz Boğazı’ndaki blokajın, ABD’nin dünya düzenindeki hakimiyetini sona erdirebilecek bir kırılma noktası olduğunu savundu.

Dalio, tarihteki imparatorlukların çöküş süreçleriyle mevcut tablo arasında doğrudan paralellikler kurdu.

SÜVEYŞ, BRİTANYA'NIN SONU OLMUŞTU

Dalio, Substack'teki makalesinde 1956’daki Süveyş Krizi’ne atıfta bulunarak, İngiltere’nin o dönemde yaşadığı stratejik yenilginin "Britanya İmparatorluğu’nun sonu" olduğunu hatırlattı.

ABD’nin benzer bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirten Dalio, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin engellenmesi veya bu geçişlerde dolar dışı para birimlerinin (özellikle Çin yuanı) kullanılmaya başlanmasının, ABD’nin küresel ekonomik gücüne indirilmiş en büyük darbe olacağını vurguladı.

ABD'DE ÇÖKÜŞÜN İŞARETLERİ

Ray Dalio, "Büyük Döngü" olarak adlandırdığı teorisinde, yükselen ve çöken imparatorlukların ortak özelliklerini sıraladı. ABD’nin şu an bu döngünün riskli bir aşamasında olduğunu belirten ünlü yatırımcı, çöküşü tetikleyebilecek üç ana unsuru öne çıkardı:

1) Devasa Borç ve Para Basımı: ABD ekonomisinin sürdürülemez borç yükü ve doların satın alma gücündeki aşınma.

2) İçsel Çatışma: ABD içindeki siyasi kutuplaşmanın ve toplumsal gerilimin, dış tehditlere karşı ülkeyi kırılgan hale getirmesi.

3) Dış Savaş ve Jeopolitik Yenilgi: İran gibi bölgesel güçlerle girilen maliyetli savaşların, ABD’nin askeri ve ekonomik kaynaklarını tüketmesi.

DOLARIN TAHTI SALLANIYOR MU?

Dalio’nun analizinde en dikkat çekici noktalardan biri, petrol ticaretinde doların baypas edilmesi senaryosu oldu.

Eğer Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için İran veya bölgedeki diğer aktörler Çin yuanı gibi alternatif para birimlerini şart koşarsa, bu durumun "petrodolar" sistemini çökerteceğini ifade etti.

Dalio’ya göre, doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesi, ABD’nin borçlarını finanse edememesi ve küresel gücünün aniden buharlaşması anlamına gelebilir.

DÜNYA DÜZENİ ÇATIRDIYOR

Dalio, bu sürecin sadece jeopolitik bir kriz değil, aynı zamanda büyük bir servet transferi dönemi olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı. Mevcut dünya düzeninin "çatırdadığını" ifade eden milyarder yatırımcı, çeşitlendirilmiş bir portföyün ve reel varlıkların, bu tür sistemik değişim dönemlerinde hayatta kalmak için kritik olduğunu sözlerine ekledi.