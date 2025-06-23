ABD'nin İsrail ile birlikte İran'ın nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlemesi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı almasına neden oldu. İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'nın kapanması için onay verdiğini bildirdi. Ancak nihai kararı İran Dini Lideri Ali Hamaney verecek.

Eğer Hamaney onay verirse İran, Hürmüz Boğazı'nı mayınlar ve gemilerle kapatacak. Dünyanın petrol tüketiminin beşte birini karşılayan boğaz, gemiler için geçilemez bir hale gelecek.

Vortexa'nın verilerine göre, dünyanın petrol tüketiminin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan, 2022 yılından geçen ayın başına kadar günlük 17,8 milyon ile 20,8 milyon arası varil ham petrol, yakıt ve kondensat geçiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) üyeleri arasında bulunan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve İran başta olmak üzere ham petrolün büyük bir kısmı Asya'ya bu boğaz üzerinden ihraç ediyor.

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI NASIL KAPATACAK?

İran, Hürmüz boğazının girişine mayınlar döşeyerek ve gelen ticari gemileri İHA'larla caydırarak kanalın tamamıyla kapanmasını sağlayabilir.

İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'nın kapanması kararını alması bile birçok ticari geminin boğazdan dönmesi için yeterli oldu. İran'ın Bender Abbas limanından boğaz hattı boyunca mayın ve silahlar yerleştirmesi de boğazın tamamıyla kapanması sağlayacak.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen Ticari gemilerin güvenliği görevi Bahreyn merkezli ABD 5. Filosuna ait. Boğazın kapatılması halinde 5. Filo, ABD ordusunun da desteğiyle İran'a karşı bir deniz savaşı başlatabilir.

Ancak Hürmüz Boğazı'nın son derece savunulabilir konumu, boğazın mayınlanması halinde bir donanma için geçilemez bir hat oluşturması anlamına geliyor. ABD güçlerinin bu boğazı tekrar açmak için İran'ın güneyine çıkartma yapması veya Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliği yapması gerekiyor.

Hürmüz Boğazı nasıl kapatılabilir? Kırmızı: Olası mayın ve İHA hatları / Siyah: Gemi trafiği

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran'ın Hürmüz Boğazını kapatması ekonomik bir intihar olur. Ancak kapatmaları durumunda elimizde seçenekler var" açıklamasını yaptı. Ancak bu seçeneklerin maliyeti tartışma konusu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NE OLUR?

Hürmüz Boğazı'nın kapanması dünya ekonomisini derinden sarsacak bir ekonomik kriz manasına gelirken İsrail saldırılarını eleştiren Körfez Arap ülkelerinin de savaşa dahil olması riskini taşıyor. İran petrollerinin yüzde 90'ından fazlasının bu boğaz üzerinden geçmesi bu ticaretten elde ettiği gelirden de faydalanamaması ve savunma bütçesinin yok olmasına neden olacak.

ÇİN'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin , İran'ın ihraç ettiği petrolün yüzde 90'ını satın alıyor ancak bu ihracatlar uluslararası yaptırımlara tabi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır"

AVRUPA'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI:

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması son derece tehlikeli olur ve hiç kimse için iyi olmaz"