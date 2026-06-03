Hindistan Merkez Bankası'nın Aylık Bülteni'ndeki son verileri gösteren açıklamaya göre, fiziki altın stokları Nisan ayında 880,52 ton seviyesinde kalarak değişim göstermedi.

Diğer yandan, Basın Enformasyon Bürosu sosyal paylaşım platformu X'te yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın döviz rezervlerindeki altın payının Eylül ayı sonundaki yaklaşık yüzde 14 seviyesinden 31 Mart itibarıyla yüzde 16,7'ye seviyesine yükseldiğini belirtti.

Bloomberg Economics salı günü yayımladığı haberde, merkez bankasının 22 Mayıs'a kadar olan iki haftada yaklaşık 12 milyar dolarlık altın rezervi sattığı ve 7,5 milyar dolarlık döviz varlığı satın aldığının tahmin edildiğini belirtti.

Mart ayı sonuna kadar olan son veriler, Hindistan Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 77'sini yerel olarak tuttuğunu gösteriyor. Bu oran Eylül ayında yüzde 66 düzeyindeydi.