Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 34 yaşındaki Jenitar Na'amoana, yaklaşık 15 milyon hamilelikte bir görülen son derece nadir bir durumla doğal yollarla gebe kaldığı tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi.

Brisbane Kraliyet Kadın Hastanesi yetkilileri, döllenmiş tek bir yumurtanın dörde bölünmesiyle oluşan ve aynı plasentayı paylaşan monozigotik kız bebeklerin doğumuyla sonuçlanan bu gebeliği "son derece yüksek riskli" olarak nitelendirdi.

Hâlihazırda dört çocuk sahibi olan Na'amoana ve eşi Jortham çifti, hamileliğin 28. haftası ve 4. gününde sezaryenle gerçekleşen doğumla Emily, Harriet, Catherine ve doktorlarının ismini verdikleri Alexa adlı dört kız bebeğe kavuştu.

Süreci başından itibaren yürüten Maternal-Fetal Tıp Uzmanı Dr. Alexa Bendall, bebeklerin ve annenin tüm yüksek risk ile komplikasyonları büyük bir metanetle atlattığını belirterek, prematüre doğan dördüzlerin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğünü ve genel sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu aktardı.

Sekiz çocuklu bir aileye dönüşen Na'amoana ailesi, aynı anda dört yenidoğan bebeğin bakımı ve aile boyuna uygun 10 kişilik bir minibüs satın alabilmek adına bir bağış kampanyası başlattı.

Kısa sürede 37 bin Avustralya dolarını aşan destek toplayan anne, "dört kıymetli mucizelerine" kavuşmaktan ötürü büyük bir minnet duyduklarını ifade etti.