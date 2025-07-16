Manchester City, Alman spor giyim markası Puma ile Premier Lig tarihine geçen bir sponsorluk anlaşması yaptı. Toplam değeri 1 milyar sterlin (yaklaşık 1,35 milyar dolar) olan anlaşma, 2035 yılına kadar geçerli olacak.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, yeni sözleşme kapsamında Puma, Manchester City’ye her yıl 100 milyon euronun üzerinde ödeme yapacak. Bu rakam, 2029’da sona erecek şekilde yapılan ve yıllık 75 milyon euro değerindeki önceki anlaşmanın oldukça üzerinde. Yeni sözleşme, İngiliz futbolunda şimdiye kadar imzalanmış en yüksek değerli sponsorluk anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Bu anlaşma ile Manchester City, toplamda 1 milyar sterlini aşan forma sponsorluğu sözleşmesine imza atan ilk İngiliz kulübü oldu. Aynı zamanda Premier Lig’de forma gelirleri açısından yeni bir seviye belirlemiş oldu.

UNITED-ADIDAS İMZASININ BEDELİ 900 MİLYON STERLİN

Manchester United, Temmuz 2023’te Alman devi Adidas ile 10 yıllık ve 900 milyon sterlin değerinde bir anlaşma imzalamıştı. Liverpool ise yine Adidas ile yaptığı çok yıllık anlaşma sayesinde yılda yaklaşık 60 milyon sterlin kazanıyor.

SEZONUN BAŞLANGIÇ TARİHİ 16 AĞUSTOS

City, 2025-26 Premier Lig sezonuna 16 Ağustos’ta Wolverhampton deplasmanında başlayacak. Yeni Puma anlaşması, kulübün hem sportif hem de ticari anlamda küresel bir marka olma iddiasını pekiştiriyor.