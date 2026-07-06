ABD'nin 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Folarin Balogun, oldukça sert bir faulle VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görüp Belçika maçında cezalı duruma düştü.

POLITICO'nun üst düzey hükümet ve futbol yetkililerine dayandırdığı habere göre maçın bitiminden sadece dakikalar sonra Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası Direktörü Andrew Giuliani, durumu ABD Başkanı Donald Trump'a rapor etti ve çarşamba gecesi Balogun'un cezasını iptal ettirmek için operasyonun düğmesine basıldı.

TRUMP'TAN INFANTINO'YA TELEFON

Dünya Kupası tarihinde hiç yaşanmamış bir örnek olarak; bir kırmızı kart cezasının itirazla iptal ettirilmesine neredeyse imkansız gözüyle bakılırken; Beyaz Saray diplomatik gücünü devreye soktu. Perşembe günü Trump, yaklaşık 8 yıldır yakın dostluğu bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu doğrudan telefonla aradı.

Trump, Infantino'ya kırmızı kart kararının yasal zeminini ve cezanın esnetilme şartlarını sordu. İkilinin dostluğunun, geçen şubat ayında ABD'nin İran'a yönelik askeri hamleleri sırasında bile bozulmadığı ve bu kişisel hukukun Balogun krizinde Trump'ın elini güçlendirdiği belirtildi.

Infantino görüşmede söz vermediğini belirtirken, FIFA yetkilileri kararın tamamen bağımsız bir kurul tarafından alındığını iddia etti.

HAKEMİN DOSYASI AÇILDI

Beyaz Saray'ın baskısı sadece telefon görüşmesiyle sınırlı kalmadı. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Andrew Giuliani, ABD Futbol Federasyonu'nun (U.S. Soccer) hukuk ekibine destek vermesi için Beyaz Saray avukatlarını görevlendirdi.

Aynı süreçte, ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun maaşını karşılayan hedge fon yöneticisi Scott Goodwin ve Giuliani, maçı yöneten Brezilyalı hakem Raphael Claus'un geçmişine odaklandı. Hakemin kariyerindeki eski skandallar ve tartışmalı kararlar tek tek dosyalanarak FIFA Disciplinary Committee (Disiplin Kurulu) önüne bir argüman olarak sunuldu.

AVRUPA AYAĞA KALKTI

Pazar günü, yani ABD-Belçika maçından sadece 24 saat önce FIFA, futbol dünyasında şok etkisi yaratan kararını açıkladı: Folarin Balogun'un 1 maçlık cezası 1 yıl süreyle askıya alındı ve oyuncunun Belçika karşısında sahaya çıkmasının önü açıldı.

Trump, kararın ardından FIFA'ya "doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için" teşekkür etti. Ancak bu karar, başta Belçika olmak üzere Avrupa futbolunu ayağa kaldırdı.

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA) Açıklaması: > "Bu Dünya Kupası'nda ve turnuvanın gelecekteki edisyonlarında fair-play'in temel ilkelerini korumak ve tüm takımların meşru haklarını savunmak adına, RBFA olarak bu karara karşı tüm hukuki seçenekleri araştırıyoruz."