Rus devi CSKA Moskova kulübünün kapısından içeri 4 yaşında giren Igor Akinfeev, zaman içinde onlarca talibi olmasına rağmen eşine ender rastlanan bir sadakat örneğiyle takımını hiç bırakmadı. 8 Nisan'da (bugün) 40. yaşını kutlayan efsane file bekçisi, tam 36 yıldır CSKA Moskova adına ter döküyor.

BİRÇOK REKORA İMZA ATTI

2001'de 17 yaşındayken profesyonel olan Akinfeev, Moskova ekibi ve Rusya Milli Takımı ile birçok rekora imzasını attı. Akinfeev'in kırılması güç rekorları şöyle:

- Rusya 1. Ligi'nde en çok maça çıkma,

- Rus futbol tarihinde kalesini en çok gole kapatma,

- Rusya Milli Takımı'nda en çok forma giyen kaleci olma.

Henüz 32 yaşındayken Rusya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan Akinfeev'in, yakın zaman düşünceleri arasında futbolu bırakmak bulunmuyor. 40'ıncı yaşını da CSKA Moskova'da kutlayan deneyimli file bekçisi, rekorunu her geçen gün ileriye taşıyor.